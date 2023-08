Si tienes estos apellidos comunes en Castilla-La Mancha, desciendes de los romanos

El Imperio romano estuvo presente en la Península Ibérica durante siete siglos, desde que en el año 218 a. C. hiciera su entrada desembarcando en Ampurias (Girona) hasta que en el siglo V d. C. llegasen los Visigodos tras la caída del Imperio romano de Occidente en 476. Durante este tiempo la península se nutrió no solo de una rica arquitectura y un complejo sistema de urbanismo y abastecimiento, sino también de un legado lingüístico que alcanza a nuestros días.

Además de palabras tan habituales en nuestro vocabulario como cupido o jovial, aún perviven apellidos que proceden directamente de la civilización romana. El más habitual en Castilla-La Mancha es Romero, que se encuentra entre los 50 más frecuentes en las cinco provincias y lo tienen un total de 14.283 personas, según el Instituto Nacional de Estadística.

Por provincias, Ciudad Real es la provincia con más 'Romeros' de la región; 5710 personas se apellidan así. Toledo es la siguiente con 2987 seguida de Albacete, con 2891. Por su parte, 1954 conquenses cuentan con ese apellido y tan solo 741 personas se apellidan Romero en Guadalajara.

¿Cuáles son los apellidos de origen romano?

A continuación, te indicamos una lista de los principales apellidos que son frecuentes en España y cuyo origen se remonta a la época romana. Si tienes alguno de estos apellidos, puede que tus ancestros provengan del antiguo Imperio romano:

Acosta. Algunos genealogistas lo consideran procedente de una familia romana asentada en la Península Ibérica. Otros estudiosos consideran que proviene del portugués o de un rey godo llamado Acoista.

Otros apellidos populares (aunque no tanto en España) y de origen romano:

Greco. Que significa "griego", es decir, habitante de Grecia.

Marco. Procede del nombre de bautismo "Marcos" o "Marco", derivado del antiguo praenomen latino "Marcus".

Apellido de origen toponímico. Bianchi. Sería "blanco" en español. Muy frecuente en Italia.

¿Cuáles son los apellidos más frecuentes en Castilla-La Mancha?

En Castilla-La Mancha, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2022, los más populares son García, Martínez y Sánchez.

