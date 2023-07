En unos meses se cumplirán 23 años desde el estreno de El Bola, la película que catapultó a la fama a Juan José Ballesta (Parla, 1987) siendo solo un niño. Hoy por hoy, pese a los altibajos habituales de la profesión, sigue siendo uno de los actores más reconocidos del país y se encuentra inmerso en nuevos proyectos de los que todavía no se puede desvelar demasiado.

Juanjo, como le llama su círculo más íntimo, ha accedido a someterse al test del verano que este periódico propondrá semanalmente a algunos de los rostros más conocidos de Castilla-La Mancha. Ballesta no es castellano-manchego, pero en esta tierra pasa mucho de su tiempo y tiene su particular refugio, una casa de campo en Illescas (Toledo) donde disfruta de la familia, de la desconexión y de algunas de sus aficiones, entre la que sobresale la pesca.

Pregunta. ¿Cuál ha sido el verano de su vida y cómo es el verano soñado que está por llegar?

Respuesta. El verano de mi vida fue uno que estuve de vacaciones en Santo Domingo. Y sueño con uno que me lo pase entero de pesca en el mar.

P. ¿Ha experimentado algún amor de verano?

R. Sí, claro. Con una exnovia. Nos conocimos unos meses antes y pasamos un verano precioso en la isla de La Palma. Tiempo después se acabó el amor, pero guardo un bonito recuerdo.

P. ¿El calor quita las ganas o sube la temperatura corporal?

Quita las ganas. Hay veces que no me entra ni la comida.

P. Pero... ¿Gazpacho o salmorejo?

Gazpacho, y mejor casero.

P. ¿Qué fruta veraniega no falta en su nevera?

La sandía.

P. Imagine que solo pudiese comer un helado más para el resto de su vida. ¿Cuál elegiría?

Uno de vainilla.

P. ¿Cuál es la bebida que más disfruta en este tiempo?

El agua fresquita con hielo.

P. ¿Y cómo se las apaña para dormir en esas noches tórridas?

Poniendo el aire acondicionado, quedándome en calzoncillos y teniendo cerca agua fresquita.

P. ¿Es de los que no perdona la siesta cuando está de vacaciones?

¡Nunca! Es comer y me entra un sueño… Y si puede ser de varias horas, ¡mejor!

P. ¿Playa o piscina?

Piscina, porque no soporto la arena de la playa. Si estoy en una playa, voy directo del agua del mar al chiringuito y viceversa.

P. ¿Alguna vez ha practicado nudismo?

Nunca, no he tenido esa experiencia. Siempre con bañador.

P. ¿Tiene manía a la hora de hacer la maleta?

Ninguna especial, aunque siempre lo dejo todo para el último momento. No me gusta hacer maletas, así que siempre me olvido de algo.

P. Durante las vacaciones, ¿teléfono apagado o encendido?

Todo apagado. ¡Hay que desconectar!

P. ¿Nos recomienda una canción y un libro para este verano?

No soy muy lector, la verdad, pero me gusta leer sobre pesca. Y en cuanto a música, todas las canciones de El Guincho. Me acompañan muchas veces.

P. Y si tuviese que irse de vacaciones con otro famoso, ¿a quién elegiría?

A mi compañero Roberto Enríquez. Lo admiro personal y profesionalmente. Nos entendemos muy bien. Un verano con él sería perfecto.

