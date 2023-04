La lección de Pepe Rodríguez al 'tik toker' de 'MasterChef': "¿Conoces la palabra educación?"

Este domingo, 'MasterChef' emitió su cuarto programa de la undécima temporada y el castellano-manchego Pepe Rodríguez volvió a dar una lección de vida muy aplaudida tanto por algunos de los concursantes como en redes sociales.

Ocurrió después de una prueba donde uno de los concursantes, Fray Marcos, recibió bastantes críticas por la pasividad durante la capitanía de una prueba de cocina. El polémico Luca Dazi, el conocido 'tik toker' de la edición, atacó a su compañero aprovechando que él había sido el capitán del otro equipo. "Prefiero un Pepito Grillo a mi lado a un capitán que sea un mosquito muerto, porque no ha hecho nada".

Tras los murmullos del resto de sus compañeros por el desafortunado comentario, Pepe Rodríguez aprovechó para dar una lección al joven 'tik toker'. "¿Conoces la palabra educación? Alégrate de que te vayan bien las cosas y nunca de que le vayan mal a alguien. Ni te imaginas lo rápido que aquí se da la vuelta a la tortilla. Hoy estás arriba y mañana estás abajo, como en la vida misma".

MENUDA LECCIÓN LE HA DADO PEPE A LUCA #MasterChef pic.twitter.com/FetAUoILrV — MasterChef (@MasterChef_es) April 9, 2023

Tras las palabras del prestigioso chef de Illescas (Toledo) y ante la visible aprobación de todos los participantes de la edición, Luca decidió pedir perdón a su compañero.

Polémica con el concursante

La undécima edición de 'Master Chef' arrancaba el pasado 27 de marzo entre polémicas. Luca Dazi fue uno de los perfiles que más comentarios generó, tras presentarse como una estrella de 'Tik Tok'. Cabe recordar que saltó a la fama por un vídeo en el que se ponía a llorar después de que le regalasen un iPhone 14 por aprobar su primer examen de matemáticas.

Durante la prueba del primer programa, elaboró un bacalao confitado con cebolla caramelizada de espárragos y Jordi Cruz le dio un "no". Al terminar esta fase, los jueces llamaron a varios aspirantes que habían obtenido un delantal blanco y les ofrecieron un brazalete para disputar una prueba de eliminación. Se trataba de aquellos que habían recibido un "no" y, entre ellos, no estaba Luca Dazi, lo que le aseguraba quedarse en el programa.

[Críticas a 'MasterChef' por el posible trato de favor a Luca Dazi, el ‘tik toker’ de la nueva edición]

Ante las críticas por el posible trato de favor, hasta el propio Pepe Rodríguez reconoció en redes sociales que "esto es televisión".

Sigue los temas que te interesan