El desgarrador adiós de Sara Carbonero a su amiga Elena Huelva: "Descansa tranquila, mi niña"

Toda España llora la muerte de la 'influencer' Elena Huelva, fallecida este martes 3 de enero de 2023 a los 20 años de edad víctima de un cáncer. Una trágica noticia que ha conmocionado a los usuarios de las redes sociales, donde la joven sevillana llevaba años compartiendo con optimismo su lucha contra la enfermedad y visibilizando la necesidad de apostar por la investigación, y especialmente a sus seres queridos.

Entre las amigas más especiales de Elena se encuentra la periodista toledana Sara Carbonero, que ya de madrugada ha publicado en su perfil oficial de Instagram un desgarrador y emocionado texto de despedida acompañado de varias fotos de las dos juntas durante conciertos, cenas y paseos compartidos, pero también de alguna que otra visita al hospital.

"Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele… Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir", comienza escribiendo Sara, que reconoce que fue solo "hace unos días" cuando habló con la joven 'influencer' por última vez, un momento en el que las dos sabían que el desenlace final se acercaba. "Hablamos por teléfono para despedirnos, pero en lo más profundo de mí tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera", desvela la de Corral de Almaguer.

"Descansa tranquila, mi niña. Cuidaremos de Emi, tu mitad", le escribe Sara Carbonero a Elena Huelva haciendo referencia a su hermana Emilia Huelva, que ha sido su gran e inseparable apoyo durante los años de convalecencia por un sarcoma de Ewing, un cáncer poco frecuente que se produce en los huesos o tejido blanco alrededor de estos. "Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable", reconoce.

Sin embargo, pese al profundo dolor que desprenden sus palabras, Sara Carbonero destaca en su despedida a Elena Huelva los valores humanos y la lección de vida que ha dejado antes de su muerte. "Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú. Siempre con tu sonrisa, tu gratitud, tu generosidad, tu preocupación por todo el mundo y tus ganas infinitas. Siempre viendo el vaso medio lleno y animando a los demás", escribe la toledana.

Tanto es así que Carbonero asegura: "Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso. Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo. Porque hace falta en este mundo mucha más gente como tú".

"La amiga más especial y valiente"

La periodista asegura en su profundo escrito que recordará "eternamente" a Elena, porque "solo muere lo que se olvida". Por eso, asegura que les hablará mucho sobre ella a sus hijos. "Te pondré siempre como ejemplo de cómo plantarle cara a la adversidad", asegura sobre la que considera "la amiga más especial y valiente que se puede tener".

"Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo. Vuela alto como esas libélulas que tanto nos gustan. Te quiero muchísimo", finaliza Sara Carbonero, que en 2019 tuvo que ser operada de un cáncer de ovario del que se ha recuperado tras un duro proceso, aunque sigue sometiéndose a revisiones periódicas como la que recientemente le obligó a pasar de nuevo por quirófano.

