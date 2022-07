Rozalén, muy enfadada con quienes la relacionan con los "señores de la guerra"

La cantante albaceteña Rozalén ha publicado un comentario en las redes sociales en el que pone de manifiesto su profundo malestar por lo que se está diciendo sore su participación en un encuentro en la embajada de Estados Unidos en el que estuvieron diversos artistas, por lo que algunos han llegado a relaconarla con los "señores de la guerra".

Dicho encuentro fue organizado por la propia embajada y asistió la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, que previamente se había reunido con la reina Letizia en el palacio de la Zarzuela, había paseado y comprado por la Milla de Oro de la capital y había degustado los platos que le ofrecieron los reyes en el Palacio Real de Madrid. En este caso el evento era más informal y musical, una fiesta de la embajada para homenajear a la invitada de honor que contó con la presencia de reconocidos cantantes como Alejandro Sanz, que acudió acompañado de su novia Rachel Valdés, además de Carlos Vives, Ainhoa Arteta, Lola Índigo o Rozalén.

La música corrió a cargo del cantaor toledano Israel Fernández y un improvisado dúo formado por Luz Casal con Pablo López al piano.

A Rozalén no le han gustado nada algunas informaciones y comentarios en prensa que se han publicado sobre el acto, hasta el punto de que ha salido el paso de las mismas en un tono que revela el profundo enfado que le causan: "Necesito dar explicaciones sobre el encuentro en la embajada de los EEUU. Tantas veces leo noticias y comentarios falsos y distorsionados que aprender a vivir sin poder defenderte, por no dar más foco y por la injusticia de dedicar tiempo a los poquísimos que no lo merecen, es muy frustrante".

Explica la cantante que "el lunes acepté ir a un encuentro con artistas diferentes al que finalmente fue y diferente al que algunos medios cuentan. Ni canté ni hubo dinero por medio ni me codeé con los señores de la guerra, como he llegado a leer". Dice que se quedó "a compartir con compañeros a los que quiero mucho. Y ahí estoy en los titulares y en las fotos". Por ello, comenta, "me duele la relación con la cumbre de la OTAN porque se aleja totalmente de mis ideales y de muchas de las luchas que defiendo".

