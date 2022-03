Rozalén se despide de su padre fallecido con una preciosa carta: "De esto no me voy a curar"

Cristóbal, el padre de la cantautora María Rozalén, falleció repentinamente a los 77 años de edad el pasado 17 de febrero a consecuencia de un infarto. Y hoy, cuando se cumple un mes del trágico desenlace, la artista albaceteña ha querido compartir con sus miles de seguidores en las redes sociales la emotiva carta de despedida que le ha dedicado a su progenitor.

"Padre mío… Un mes sin ti. Y siento que me han arrancado parte de la raíz del árbol que me sostiene. Y siento que de esto no me voy a curar. Que aún me dura el golpe en el pecho y el temblor en las manos. Como si el pequeño resquicio que quedaba de mi infancia definitivamente hubiese terminado", comienza escribiendo Rozalén.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de RozalenMusic (@rozalenmusic)

"Te has ido de golpe, en la madrugada de una noche de luna llena. Te has ido en silencio sin conocer la muerte, a la que tanto temías. Ahora empatizo más con el dolor, porque me parecen ya tan crueles las leyes naturales de la vida… Se me ha helado un trocito de corazón tras el beso en tu frente fría mientras acariciaba tu cabello, como cuando era una niña", continúa con crudeza la cantante castellano-manchega, que ha ilustrado la publicación en sus perfiles de redes sociales con unas coloridas flores situadas encima de lo que la que parece la lápida de su progenitor.

Rozalén, a lo largo de la misiva, también agradece a su padre que durante los últimos días de su vida, como si intuyera que estaba "en el tiempo de descuento", le enviase unos preciosos mensajes de apoyo que recuerda en la carta: "Llevas diez años de trabajo maravillosos, María, pero los diez próximos serán mejores aunque yo no los vea", "no dejes de escribir, que le haces mucho bien a la gente", "tu hermano y tú siempre unidos", "qué especial eres al mundo", "qué orgullo teneros como hijos" o "qué feliz he sido estos días".

Muy arropados

La artista recuerda, además, lo arropada que se sintió la familia tras la muerte de Cristóbal: "No éramos nosotros los únicos que nos sentíamos huérfanos porque eras el hombre que más 'Te quiero' decías y lo sentías de corazón. Amabas de verdad… Que hasta en tu despedida hubo abrazos de reconciliación. Y te colocaron mirando a la gente, no mirando al altar, porque así se resume tu vida: mirando siempre por los demás… Te voy a echar muchísimo de menos, padre".

Rozalén, por último, le promete a su padre que "aún con esta tristeza" va a esforzarse "en ser mejor persona para parecerme más a ti y así marcharme algún día como tú te has ido: recogiendo todo el amor que sembraste".

"Porque tú querrías verme alegre, gigante, humilde, feliz. Qué gran privilegio ser tu hija… Te amo y te amaré siempre papá. Más que a los pájaros colorines y al pan tostao. Tu hija. Tu María", finaliza la emotiva carta, que en pocas horas acumula más de 30.000 'me gusta' en Instagram y 23.000 en Facebook.

Sigue los temas que te interesan