El nuevo sueño cumplido que tiene a Rozalén en una nube: "Río y lloro todo el rato"

Son días de "sentimientos encontrados" para Rozalén. La cantante albaceteña sufrió el pasado 17 de febrero uno de los golpes más duros de su vida, la muerte repentina de su padre, pero ya ha retomado con fuerza sus compromisos profesionales para seguir cumpliendo sueños sobre el escenario.

Así se lo ha hecho saber María Rozalén a sus 575.000 seguidores en la red social Instagram, con quienes ha compartido varios vídeos y fotografías de una actuación tremendamente especial, la que ha protagonizado en tierras mexicanas junto al grupo español Ska-P, populares por canciones tan conocidas como 'Cannabis' o 'El vals del obrero'.

Una publicación compartida de RozalenMusic (@rozalenmusic)

"He cantado con Ska-P en Ciudad de México ante casi 20.000 personas… Así, como colofón de una semana de mucho trabajo, mucho reencuentro, mucho contraste, mucha emoción. Así, surrealista, como un nuevo sueño que te cae del cielo, porque sí, como una bendita casualidad, para el goce de algo que jamás iba a ocurrir", ha escrito la querida artista castellano-manchega sin esconder la admiración que le profesa al veterano y exitoso conjunto de ska punk fundado en 1994 en el barrio madrileño de Vallecas.

"He perdido la cuenta de las veces que los he visto en directo… Y de repente paso unos días increíbles en México con esta familia de punkis maravillosos que no ha parado de darme amor y alegría. He llegado ya a Madrid, pero tengo que aterrizar muchos sentimientos encontrados. Río y lloro todo el rato. Qué bonito es poder compartir con vosotros lo hermoso de esta vida", ha finalizado una emocionada Rozalén en una publicación que ya acumula miles de 'likes' en Instagram.

