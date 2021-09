Amelia Bono, el arte de vestirse saliendo de la cama que tiene más de 27.000 "me gusta"

Amelia Bono, con casi 400.000 seguidores en Instagram, es un sólido referente de la moda en la popular red social. Su estilizada figura, su alegría y su desparpajo enamoran a sus fans.

Tal como alguien ha publicado, este verano "ha dado varias lecciones de estilo con piezas cómodas y elegantes". Una de esas lecciones ha sido a través del vídeo que ha publicado esta semana compartiendo un nuevo estilismo para la vuelta al trabajo.

Acompañada con fondo musical por la canción "This Will Be (An Everlasting Love), de Natalie Cole, es uno de los vídeos más desenfadados y llamativos que hemos visto de la hija del expresidente del Congreso. Aparece en escena, como recién levantada, con una bata y se cambia en segundos para lucir un look de lo más cotidiano pero muy estiloso, en el que destaca la sobrecamisa estampada con pata de gallo de Zara.

"Preparados, listos... mi look del día". Así ha comentado Amelia este vídeo con el que ha cosechado en poco tiempo más de 17.300 "me gusta". Rossy de Palma ha sido de las primeras en reaccionar: "Ideal".

