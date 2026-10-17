Una dotación de bomberos en el barrio toledano de Valparaíso.

Una dotación de bomberos en el barrio toledano de Valparaíso. Cedida

Toledo

Un incendio en el barrio toledano de Valparaíso moviliza a los bomberos ante la cercanía de las llamas a las viviendas

Ningún inmueble se ha visto afectado, según ha confirmado el Ayuntamiento toledano.

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Un incendio declarado este sábado al mediodía en las proximidades del barrio de Valparaíso, en Toledo, ha obligado a intervenir a los bomberos por la cercanía de las llamas a las viviendas de la zona.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Toledo, el fuego ya está controlado y solo ha afectado a pastos, sin que se haya visto perjudicado ningún inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos para trabajar en la extinción del incendio y evitar que las llamas alcanzaran las casas próximas.

Incendio en Valparaíso, Toledo.

Incendio en Valparaíso, Toledo. Ayuntamiento de Toledo

El fuego ha afectado a una zona de pasto.

El fuego ha afectado a una zona de pasto. Ayuntamiento de Toledo

Aunque el fuego está controlado, una dotación permanece en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones y garantizar que el incendio quede completamente extinguido.

Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que se ha interesado personalmente por la situación.