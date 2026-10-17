Un incendio en el barrio toledano de Valparaíso moviliza a los bomberos ante la cercanía de las llamas a las viviendas
Ningún inmueble se ha visto afectado, según ha confirmado el Ayuntamiento toledano.
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Un incendio declarado este sábado al mediodía en las proximidades del barrio de Valparaíso, en Toledo, ha obligado a intervenir a los bomberos por la cercanía de las llamas a las viviendas de la zona.
Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Toledo, el fuego ya está controlado y solo ha afectado a pastos, sin que se haya visto perjudicado ningún inmueble.
Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos para trabajar en la extinción del incendio y evitar que las llamas alcanzaran las casas próximas.
Aunque el fuego está controlado, una dotación permanece en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones y garantizar que el incendio quede completamente extinguido.
Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que se ha interesado personalmente por la situación.