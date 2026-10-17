Una dotación de bomberos en el barrio toledano de Valparaíso. Cedida

Un incendio en el barrio toledano de Valparaíso moviliza a los bomberos ante la cercanía de las llamas a las viviendas

Un incendio declarado este sábado al mediodía en las proximidades del barrio de Valparaíso, en Toledo, ha obligado a intervenir a los bomberos por la cercanía de las llamas a las viviendas de la zona.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Toledo, el fuego ya está controlado y solo ha afectado a pastos, sin que se haya visto perjudicado ningún inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos para trabajar en la extinción del incendio y evitar que las llamas alcanzaran las casas próximas.

Incendio en Valparaíso, Toledo. Ayuntamiento de Toledo

El fuego ha afectado a una zona de pasto. Ayuntamiento de Toledo

Aunque el fuego está controlado, una dotación permanece en la zona realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones y garantizar que el incendio quede completamente extinguido.

Hasta la zona se ha desplazado el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que se ha interesado personalmente por la situación.