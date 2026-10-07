El PSOE de Toledo propone por unanimidad a Milagros Tolón como cabeza de lista al Congreso por la provincia

La Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo ha acordado por unanimidad proponer a la secretaria general de la agrupación y actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como cabeza de lista del PSOE por la provincia al Congreso en las elecciones del 29 de noviembre.

El acuerdo se ha alcanzado durante la reunión mantenida este miércoles, en la que se ha destacado "la trayectoria política y el compromiso de Milagros Tolón con el Gobierno de Pedro Sánchez".

Los miembros de la Comisión Ejecutiva han considerado que Milagros Tolón "representa el mejor perfil para defender como número uno por Toledo el proyecto progresista del PSOE".

Asimismo, han apuntado a su trayectoria política como ministra de Educación, alcaldesa de Toledo y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha.

"Forma parte actualmente de la dirección del partido a nivel nacional como secretaria de Políticas Sociales, Mayores y Movimientos Sociales de la Ejecutiva Federal", han expresado.

Y han valorado "su sólida y contrastada trayectoria; su experiencia municipal, autonómica y nacional; su capacidad de gestión; y su cercanía con la gente".

"Hoy, desde el Gobierno de España, Tolón defiende los intereses de nuestra provincia y nuestra región con peso real en el Consejo de Ministros y en la dirección nacional del partido", han afirmado, a la vez que han recordado que en las elecciones municipales de 2023 la candidatura que encabezaba fue la más votada.

Por ello, la dirección de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo, la más numerosa de la provincia y la segunda más numerosa de Castilla-La Mancha, ha considerado que Tolón "reúne las mejores condiciones para encabezar la lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo y así se ha acordado".