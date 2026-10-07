Novedades para los conductores de Toledo: el Ayuntamiento aprueba otras dos formas para pagar el ticket de la ORA

Los conductores de Toledo tendrán en unos días dos nuevas alternativas para pagar el ticket de la ORA desde el teléfono móvil.

El Ayuntamiento ha autorizado este miércoles la incorporación de Waylet y Mowiz como apps para abonar la tasa de estacionamiento regulado, que se suman a las ya disponibles ElParking y Telpark.

El acuerdo ha sido aprobado por la Junta de Gobierno Local y, según ha explicado el portavoz municipal, Juan José Alcalde, las dos nuevas aplicaciones estarán operativas "en breve tiempo", una vez completados los trámites necesarios.

De esta forma, los conductores dispondrán de cuatro aplicaciones móviles para gestionar el estacionamiento regulado en la capital regional, tanto en la zona azul como, la zona naranja y la zona magenta.

La Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde al acta de replanteo de las obras de mejora de la seguridad vial y peatonal en la intersección del Circo Romano con el Cristo de la Vega.

El proyecto contempla una rotonda en este punto con el objetivo de mejorar la movilidad y reforzar la seguridad tanto de los vehículos como de los peatones.

Escaleras mecánicas

Entre los acuerdos adoptados figura además la prórroga del contrato de mantenimiento integral de las escaleras mecánicas y ascensores de los remontes peatonales de Recaredo y Safont.

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado el primer lote del contrato de suministro de maquinaria para el cementerio municipal, correspondiente a un tractor articulado, a la empresa Agrícola El Prado SL por un importe de 23.172,50 euros.

Asimismo, se ha aceptado la clasificación de ofertas para el contrato de conservación y mantenimiento de las áreas infantiles, biosaludables y caninas de la ciudad. La oferta considerada más ventajosa ha sido la presentada por Actua Servicios y Medioambiente SL. El contrato cuenta con un presupuesto base de 357.602,30 euros y tendrá una duración de 24 meses.

Feria infantil

En el área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, el Ayuntamiento ha prorrogado también el contrato para la instalación, organización, gestión y explotación de una feria infantil en el paseo de Recaredo durante las Navidades 2026-2027, por un importe de 8.000 euros.

Además, se ha iniciado el expediente para contratar los trabajos necesarios para la celebración de un concierto de la Orquesta Vulkano el 1 de enero de 2027, con un presupuesto base de licitación de 25.410 euros.

A preguntas de los periodistas, el portavoz municipal también ha avanzado que el encendido de la iluminación navideña de Toledo tendrá lugar a finales del mes de noviembre.

Por último, en el área de Servicios Sociales, Educación y Familia, se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Toledo y Inserta Empleo para desarrollar actividades destinadas a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad.