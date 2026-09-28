El PP pide explicaciones por el "enchufe" de la exjefa de gabinete de Tita García Élez en el Sescam

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido explicaciones al PSOE y a su líder, Emiliano García-Page, después de que un tribunal haya anulado el nombramiento como subdirectora de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina de la que fuera exjefa de Gabinete de Tita García Élez durante su etapa de alcaldesa de Talavera de la Reina.

Agudo, que ha tildado este nombramiento como un "enchufe", ha subrayado que la resolución judicial ha anulado el nombramiento por "desviación de poder".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno autonómico que ofrezca explicaciones sobre los criterios utilizados para el nombramiento de Cristina Hernando dentro del organigrama del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).

"Hoy preguntamos a Page por qué ha utilizado el Sescam para colocar a un cargo de confianza socialista", ha afirmado Agudo, al tiempo que ha reclamado conocer en qué se basaron para "colocar" a la que fuera mano derecha de Tita García Élez en el Consistorio talaverano.

La secretaria general de los 'populares' ha asegurado que, de acuerdo con la información publicada este lunes por El Debate sobre la resolución judicial, el juzgado considera que "un cargo de confianza no justifica por sí solo dirigir la gestión sanitaria del área de Talavera de la Reina".

Desde el equipo de Gobierno de Talavera, el concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha preguntado a la exalcaldesa “si tiene algo que decir sobre el hecho de que quien fue su jefa de gabinete durante su etapa como alcaldesa acabara ocupando posteriormente una responsabilidad de gestión dentro de la sanidad pública regional”.

“Agustina García y Page tienen que dar explicaciones a los talaveranos. Una resolución judicial acaba de anular el nombramiento de quien fue jefa de gabinete de Agustina García y señala que se produjo una desviación de poder. Queremos saber qué tienen que decir ante esto”, ha señalado en una nota de prensa remitida por el PP.

El concejal también ha reclamado a Page que "no eluda las explicaciones" y que aclare "si considera adecuados los criterios empleados para cubrir una responsabilidad como la Subdirección de Gestión y Servicios Generales de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera".

La resolución cuestiona que los méritos tomados en consideración para justificar la elección fueran suficientes para acreditar la idoneidad de la candidata para una responsabilidad de estas características y señala, según recoge la información publicada, que su experiencia anterior estaba vinculada a puestos de confianza en el Ayuntamiento de Talavera y no al ámbito sanitario.

El nombramiento había sido formalizado mediante una resolución firmada el 9 de febrero de 2024 por el entonces director gerente del Sescam, Alberto Jara , y uno de los candidatos recurrió la adjudicación al considerar que no se habían valorado debidamente los méritos de los aspirantes.

Críticas de Vox

Unas críticas a las que se ha unido el diputado regional de Vox, Iván Sánchez, quien ha lamentado que "el juzgado condene por desviación de poder al Gobierno regional por colocar a dedo en una plaza en el hospital de Talavera" a la que fue la jefa de gabinete de García-Élez.

"Me parece una auténtica vergüenza. Y descuiden, que a ellos no se les va a caer la cara de vergüenza porque no la tienen. Entonces, tomen nota, por favor. Tomen nota de lo que es el PSOE y Emiliano García-Page, que estamos a menos de un año para las elecciones", ha asegurado.

Respuesta del PSOE

Una cuestión sobre la que ha sido preguntada en rueda de prensa la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, quien ha afirmado desconocer la resolución y se ha preguntado si "es una ocurrencia del PP o si es una cuestión contencioso-administrativa".

A renglón seguido, ha señalado que el asunto que sí ha conocido es la imputación del alcalde del Partido Popular de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, "por acoso laboral a una funcionaria del Ayuntamiento", por lo que ha considerado que es importante "escuchar al PP".

"Una vez más, el PP deja sobre la mesa la doble vara de medir", ha zanjado.