La futura residencia universitaria de Toledo ofrecerá 400 plazas y estará operativa en "año y medio o dos años"

La Diputación de Toledo prevé que la futura residencia universitaria que se ubicará en la antigua Escuela de Enfermería de Toledo, ubicada en el barrio de Palomarejos, pueda entrar en funcionamiento en un plazo de "entre un año y medio y dos años".

El edificio, recién adquirido por la institución provincial, tendrá capacidad para unas 400 plazas y busca ampliar la oferta de alojamiento para estudiantes que se desplazan hasta la capital para cursar sus estudios.

Así lo ha explicado este miércoles la presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, durante la visita al inmueble junto al alcalde de Toledo, Carlos Velázquez.

Concepción Cedillo durante la visita a la Antigua Escuela de Enfermería. Ángela Pulido Díaz

Cedillo ha avanzado que los presupuestos de la Diputación para 2027 incluirán una partida destinada a la redacción del proyecto, aunque todavía no se ha concretado cuál será el coste total de la actuación.

Según ha explicado, una vez redactado el proyecto, los trámites administrativos y la posterior licitación de las obras permitirían situar el inicio de la actividad de la residencia en ese horizonte de "año y medio, dos años", si bien ha puntualizado que se trata de una previsión aproximada.

La futura residencia contará con unas 400 plazas, frente a las 92 de la Residencia Universitaria Santa María de la Cabeza, también gestionada por la Diputación de Toledo y que actualmente se encuentra ocupada al cien por cien.

Pasillo de la segunda planta del edificio. Ángela Pulido Díaz

De hecho, Cedillo ha señalado que este año la institución provincial recibió más de 250 solicitudes de estudiantes que querían alojarse en Toledo, una demanda que, a su juicio, evidencia la necesidad de ampliar las plazas disponibles.

"Cuando a un padre se le plantea que un hijo quiera venir a estudiar, el principal problema es buscar un alojamiento para ellos", ha afirmado la presidenta, que ha defendido que el nuevo recurso permitirá dar respuesta tanto a los estudiantes como a sus familias.

La intención de la Diputación es que la nueva residencia mantenga, "probablemente", el mismo modelo de gestión pública que la de Santa María de la Cabeza, aunque Cedillo ha precisado que todavía no existe una decisión definitiva al respecto.

Una residencia con vocación provincial

El nuevo recurso tendrá además una dimensión provincial, ya que la Diputación prevé que puedan beneficiarse especialmente los estudiantes procedentes de los municipios más alejados de la capital.

Cedillo ha señalado que las solicitudes que recibe actualmente la Residencia Santa María de la Cabeza proceden en buena medida de localidades de la provincia de Toledo y ha apuntado que las comarcas de Talavera y La Mancha estarán entre las principales beneficiarias de la ampliación de plazas por la distancia que separa a sus municipios de Toledo.

Entrada a la Antigua Escuela de Enfermería. Ángela Pulido Díaz

La ubicación del inmueble es otro de los aspectos destacados por la presidenta de la Diputación. El edificio está ubicado entre las calles Lisboa, Alicante y Cáceres, próximo al campus de la Fábrica de Armas de la UCLM y con conexión tanto mediante transporte público como a pie con distintos puntos de la ciudad.

"Hoy es un día de enhorabuena para la provincia de Toledo porque vamos a cubrir una necesidad importante para los jóvenes universitarios", ha señalado Cedillo, quien también ha vinculado el proyecto con la recuperación de la actividad en Palomarejos.

"El mejor regalo" para Palomarejos

Por su parte, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha definido la futura residencia como "el mejor regalo de cumpleaños" para la Asociación de Vecinos de Palomarejos, que celebra su 50 aniversario, y ha destacado que el edificio dejará atrás su denominación como antigua Escuela de Enfermería para convertirse en una residencia universitaria.

Velázquez ha puesto el foco en la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación para responder a la demanda de alojamiento de los estudiantes y, al mismo tiempo, contribuir a la revitalización del barrio.

Habitación de la Antigua Escuela de Enfermería. Ángela Pulido Díaz

En este sentido, ha recordado que el inmueble tuvo que completar previamente el proceso de reversión desde el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a la Tesorería General de la Seguridad Social para que la Diputación pudiera adquirirlo.

El alcalde también ha destacado el papel de la UCLM en el impulso del proyecto y ha defendido que la nueva residencia permitirá ofrecer a los estudiantes "posibilidades y alternativas viables y económicas y accesibles" para vivir en Toledo.

"Con esta nueva residencia de estudiantes de la Diputación Provincial aquí en el barrio Palomarejos se va a dar respuesta a esa importantísima demanda", ha asegurado.

Uno de los baños del edificio. Ángela Pulido Díaz

El inmueble cuenta ya con un estudio de patologías estructurales realizado durante el proceso de adquisición. Según ha explicado Velázquez, dicho análisis descartó la existencia de aluminosis y permitió avanzar en la tasación del edificio.

No obstante, ha señalado que será necesario esperar a la redacción del proyecto para conocer cómo quedará finalmente configurada la residencia y cuáles serán sus características.