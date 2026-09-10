Villatobas cuenta las horas para sus fiestas del "reencuentro": devoción, toros de fuego y un homenaje del Ejército del Aire

Ya está todo listo en Villatobas (Toledo) para disfrutar un año más de las fiestas "del reencuentro". El chupinazo del próximo 12 de septiembre dará el pistoletazo de salida oficial a las Fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se extenderán hasta el día 16.

Cinco días de intensa programación que combina religiosidad, devoción al patrón, cultura, música y tradición taurina.

"Las fiestas de Villatobas no dejan indiferente a nadie y todo el que viene es bien recibido. Las concebimos como una forma de preservar nuestras costumbres y tradiciones. Son las fiestas del reencuentro y suponen el momento perfecto para disfrutar, dejar a un lado las preocupaciones y reencontrarse con familiares y amigos", ha expresado la alcaldesa, María Gema Guerrero García-Agustino, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Son unas fiestas en las que "no falta nadie", ya que tanto los vecinos del municipio como los nacidos allí y que viven fuera las tienen "marcadas en el calendario".

"En Villatobas hay unos 3.200 habitantes empadronados. Durante estos días, esperamos que la población se duplique. Desde el Ayuntamiento hacemos un gran esfuerzo por reforzar todos los servicios, para que todo discurra con normalidad y no haya contratiempos", ha reconocido la regidora.

Acto del Ejército del Aire y del Espacio

Aunque la religiosidad y la solemnidad, con la procesión en honor a Jesús Nazareno del 14 de septiembre como acto principal, son el eje de las fiestas, uno de los momentos más esperados es el Homenaje a los Caídos por parte del Ejército del Aire y del Espacio.

Tendrá lugar el domingo 13 de septiembre a las 19.30 horas de la tarde, en el Monumento a la Aviación. Después será el turno del concierto de la Banda de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire.

"En Villatobas podemos presumir de tener el Escuadrón de Vigilancia Aérea número dos del Ejército del Aire. Somos la cuna del control y defensa aérea de España, ya que aquí se instaló el primer radar para controlar los cielos de España. Por ello, cada año hacemos un homenaje al Ejército del Aire", ha explicado Guerrero, que ha indicado que también sobrevolarán los cielos aviones caza F-16.

Acerca del concierto, ha reconocido que es "un privilegio" contar con la Banda de Música del Mando Aéreo General del Ejército del Aire, porque "no suele desplazarse a los municipios y solo actúa en actos institucionales del Ejército o de la Casa Real".

"Durante el fin de semana, el municipio recibirá muchos visitantes, pero también ocurrirá con motivo de este homenaje, cuando esperamos que venga mucha gente de toda la comarca de la Mesa de Ocaña", ha expresado.

Fiestas de Villatobas. Ayuntamiento

Tradición taurina

La tradición taurina también marca la celebración de las fiestas patronales de Villatobas. Este año, el día 14 se celebrará un festejo de rejones, con la participación de Rui Fernandes y Lea Vicens.

Uno de los eventos más esperados es el conocido como 'toro de fuego', que tendrá lugar durante las noches del domingo al lunes, del lunes al martes y del martes al miércoles.

"Las fiestas no se concebirían sin los toros de fuego. A la juventud y a los niños les encanta, por lo que hace años instauramos el toro de fuego para niños. No son de verdad y son especiales, por lo que no hay ningún peligro", ha afirmado.

Una vez finalizan, sale el toro de fuego de los mayores. "Solo lo pueden sacar aquellos jóvenes que han cursado un curso especial que es necesario para cumplir la normativa", ha explicado.

'Chupinazo' y 'Pobre de mí'

Las Fiestas en honor a Nuestro Padre Jesús Nazareno arrancarán a las 12 horas del sábado 12 de septiembre con el tradicional 'Chupinazo', seguido del 'Baile del Vermut y Gambas'. "A todas las personas que asisten les repartimos gambas", ha explicado.

Además, este año, como novedad, la entrega de gambas será solidaria, ya que lo recaudado será destinado a la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Quintanar de la Orden y Comarca (Asprodiq).

Ese mismo día también se celebrará el Gran Desfile de Carrozas y Comparsas y la pólvora de fuegos artificiales.

La música será otra de las protagonistas de las fiestas, con actuaciones como la de la Orquesta Panther el sábado; Long Play, Krumel y DJ Lore Jr el domingo; la Orquesta La Mundial el lunes; The Gafapasta, DJ Marta y DJ Fury el martes; o el tardeo a cargo de The Peppers Club Band el miércoles.

La máxima muestra de devoción al patrón tendrá lugar el 14 de septiembre, con la solemne misa y la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a las 21 horas de la noche.

El punto y final a las fiestas lo pondrá el ya mítico "Pobre de mí, las fiestas de Jesús han llegado a su fin", un cántico que las peñas gritarán al cielo desde el Parque Municipal hasta la Plaza de España de la localidad.

"No dejen de venir. Aquí todos son bienvenidos porque Villatobas es el hogar del forastero. Queremos que todo el mundo lo pase bien, disfrute y pueda reencontrarse con amigos, familiares y vecinos", ha sentenciado la alcaldesa.