Varios cortes de tráfico en Toledo desde este viernes hasta el domingo: consulta las calles afectadas

Calle Real del Arrabal, subida principal desde la Puerta de Bisagra hasta la plaza de Zocodover en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Toledo se prepara para un fin de semana de importantes afecciones al tráfico. Con motivo de la celebración de las Noches del Patrimonio, que tendrán lugar los días 11 y 12 de septiembre, y de otros actos programados para el domingo 13.

En concreto, el tráfico quedará cortado en el Paseo Imperial, entre las rotondas de Bisagra y Tavera, desde las 9.30 horas del viernes 11 de septiembre hasta las 7.00 horas del domingo 13. La Policía Local recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y utilizar itinerarios alternativos.

Como alternativa al uso del vehículo privado, los autobuses urbanos serán gratuitos entre las 19:00 y las 00:00 horas del viernes y el sábado.

Además, el Ayuntamiento contempla la posibilidad de cortar el acceso a la plaza de Zocodover desde la Puerta de Bisagra si el volumen de personas que se concentre en la calle Armas así lo hace necesario.

Carrera y marcha pedestre el domingo

Las afecciones al tráfico continuarán el domingo 13 de septiembre. A partir de las 10.00 horas se celebrará la carrera y marcha pedestre organizada por la asociación APANDAPT, con salida desde el Paseo Illia Topuria, en el parque de las Tres Culturas.

La prueba recorrerá la avenida General Villalba, la rotonda de Colón, la calle Rosa Parks, la calle Corpus Christi y la avenida de Europa.

Durante el desarrollo de la carrera se producirán cortes puntuales. En concreto, permanecerá cerrada al tráfico la calle Rosa Parks, desde la rotonda de Colón hasta la calle Córdoba, y también la avenida de Europa, en sentido desde la avenida de Portugal hacia General Villalba.

Estas restricciones estarán activas entre las 10.00 y las 10.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento de Toledo.

Ese mismo domingo, a las 11:00 horas, tendrá lugar la procesión con motivo del XXXV Aniversario y Exaltación de la Cruz de la Hermandad del Cristo del Descendimiento.

El acto también obligará a realizar cambios en la circulación de vehículos en el Casco Histórico. En concreto, se cortará el acceso desde Zocodover hacia la calle de la Plata entre las 11.30 y las 12.00 horas.