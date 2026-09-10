Inyectan 31,8 millones de euros para las 318 viviendas de alquiler asequible que van a construir en el Polígono de Toledo

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha anunciado que inyectará 31,8 millones de euros en la construcción de una promoción de 316 viviendas de protección oficial destinadas al alquiler asequible en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, conocido popularmente como el Polígono, por 700 euros al mes.

La financiación ha sido concedida a Clibeal 2030, SL y permitirá desarrollar cuatro bloques residenciales que contarán además con 316 trasteros, 331 plazas de garaje, seis locales comerciales y zonas comunes, ha informado el ICO en nota de prensa.

El proyecto, que prevé una inversión total cercana a los 49,7 millones de euros, se levantará sobre una parcela de titularidad pública adjudicada a esta empresa mediante cesión del derecho de superficie por parte de la empresa pública Gicaman, por un plazo de 75 años, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por los fondos europeos Next Generation EU.

Este préstamo se enmarca en la Línea ICO Vivienda, dotada con 4.000 millones de euros, cuyo objetivo es impulsar la construcción de vivienda destinada a ampliar el parque de alquiler social y asequible, así como mejorar el parque público existente mediante fórmulas de colaboración público-privada.

La financiación de vivienda asequible constituye una prioridad estratégica para el ICO, que cuenta con una sólida trayectoria en la financiación de promociones de vivienda protegida en alquiler dentro de los distintos planes estatales de vivienda, reforzada en los últimos años con la gestión de la Línea ICO Vivienda con fondos Next Generation EU", apuntan.

El préstamo del ICO tendrá un plazo de hasta 36 años, incluidos hasta tres años de carencia, lo que proporciona una estructura financiera adaptada al periodo de construcción y a la posterior explotación de las viviendas en régimen de alquiler.

El precio máximo previsto del alquiler de estas nuevas viviendas se sitúa en 7,8 euros por metro cuadrado útil al mes, es decir, hasta un 19,6% por debajo de los precios medios de mercado en este barrio, apuntan desde el ICO.