Éfeso abre una puerta al empleo en 32 pueblos de Toledo: una "oportunidad vital" con aprendizaje y prácticas

Con la mirada puesta en la "inclusión de personas en riesgo de exclusión social", el Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (Éfeso) de la Diputación de Toledo desarrolla un "itinerario sociolaboral" dirigido a personas que buscan "empleo, desarrollo personal y oportunidad vital".

Luis Antonio Martínez, gerente del programa Éfeso, cuenta en esta entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el Programa Éfeso trabaja en 32 municipios toledanos de menos de 10.000 habitantes, con la intención de acercar la formación y las oportunidades laborales al medio rural.

Impulsado por el Fondo Social Europeo, este programa hace confluir la "parte social", que se centra en un "itinerario formativo que trabaja el desarrollo personal", con la "vertiente laboral", apostando por la capacitación en un oficio "mediante un certificado de profesionalidad, un título oficial en toda la Unión Europea".

Luis Martínez, gerente de Éfeso Toledo. Ángela Pulido Díaz.

P. ¿En qué consiste el programa Éfeso, a qué perfiles se dirige y qué tipo de recursos y formaciones ponen a disposición de los usuarios?

R. El programa Éfeso es una iniciativa del Fondo Social Europeo cuyo objetivo es la inclusión de personas en riesgo de exclusión social mediante un itinerario sociolaboral.

Por una parte, la vertiente social consiste en un itinerario formativo que trabaja el desarrollo personal: autoestima, orientación para la búsqueda de empleo y nociones sobre la Unión Europea.

Por otra parte, la vertiente laboral capacita a los participantes en una profesión mediante un certificado de profesionalidad, un título oficial válido en toda la Unión Europea.

Ambos caminos convergen en la herramienta fundamental para la inserción social: el empleo.

P. ¿A qué perfiles se dirige principalmente el programa y qué necesidades detectan entre las personas que participan?

R. Actualmente en España hay colectivos en riesgo de exclusión sociolaboral que ya están establecidos en nuestros municipios. Hablamos de mayores de 55 años, mujeres —constituyen el colectivo mayoritario, frecuentemente mayores de 40 o 45 años—, población inmigrante y personas con discapacidad.

También nos dirigimos a los jóvenes, especialmente a aquellos sin estudios. Para ellos este certificado representa una vía extraordinaria para insertarse en el mercado laboral, proporcionándoles una base acreditada desde la cual avanzar profesionalmente en el futuro.

"Ofrecemos una oportunidad real de integración avalada por un título oficial"

El programa busca mejorar su nivel de empleabilidad y su adaptación a nuestra sociedad. Mediante este doble itinerario, ofrecemos una oportunidad real de integración avalada por un título oficial y muy riguroso.

No se trata de meros cursos, sino de certificados de profesionalidad. Son formaciones oficiales del Estado español que capacitan íntegramente en una profesión, otorgando un título con la misma validez que los de Formación Profesional o grados universitarios.

P. ¿Cuáles son las motivaciones principales y los objetivos vitales que impulsan a estas personas a inscribirse en el programa?

R. Su motivación principal se resume en tres pilares: encontrar empleo, desarrollarse personalmente y obtener una oportunidad vital. Por ejemplo, personas recién llegadas de otros países ven en esto una verdadera puerta de entrada para integrarse profesional y socialmente en la localidad donde residen.

El programa se desarrolla en 32 municipios de la provincia de Toledo con poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes.

A nivel institucional, los fondos provienen del Fondo Social Europeo, están gestionados por el Ministerio de Política Territorial y adjudicados a la Diputación de Toledo, quien a su vez nos ha encargado la ejecución técnica a empresas adjudicatarias.

Luis Martínez, gerente de Éfeso Toledo. Ángela Pulido Díaz.

P. Considerando que las prácticas empresariales son un pilar del programa, ¿qué peso específico tienen dentro del itinerario y cómo impactan en la inserción laboral?

R. Tienen una importancia máxima. Estos certificados aplican desde el principio el concepto de formación dual: el participante cursa un módulo teórico e inmediatamente realiza la práctica en la empresa.

"La formación práctica es un requisito indispensable y simultáneo, no algo que se deja para el final"

La formación práctica es un requisito indispensable y simultáneo, no algo que se deja para el final. Esto convierte a la empresa colaboradora en el primer y mayor potencial empleador del alumno, alcanzando tasas de empleabilidad muy altas en sectores como soldadura, viticultura, elaboración de aceite o despiece de carnes, donde existe una fuerte demanda de oficios.

Los acuerdos de prácticas con empresas facilitan que los alumnos tengan una primera oportunidad en su propia localidad o en los municipios de alrededor. Una vez adquirida la competencia profesional, tienen la libertad de moverse por toda España, pero procuramos que los certificados guarden relación con el entorno productivo local.

Por ejemplo, el certificado de enotecnia se imparte en La Mancha, donde están las bodegas; los de soldadura se ubican en el área de influencia de Talavera; y los de restauración en zonas muy próximas a núcleos poblacionales mayores. Buscamos que las oportunidades de empleo estén cerca del lugar de formación.

P. Dada la dispersión geográfica, ¿qué retos logísticos enfrentan al dotar a estos pequeños municipios de la infraestructura formativa exigida por la normativa?

R. Es un reto considerable. Los certificados de profesionalidad requieren instalaciones de primer nivel, dictadas rigurosamente por el BOE, y superamos constantes inspecciones de la Administración.

En áreas como La Sagra proveemos naves equipadas para logística; en Santa Olalla, instalaciones de alta capacidad para soldadura; y en Villacañas, hemos creado un espacio con bodega, sala de crianza y laboratorios para enotecnia. Además, dotamos a los alumnos de toda la equipación individual necesaria, desde uniformes hasta herramientas específicas para cada sector.

Manos de luis Martínez, gerente de Éfeso Toledo. Ángela Pulido Díaz.

P. Dentro de la oferta formativa disponible, ¿qué certificados de profesionalidad registran actualmente un mayor volumen de demanda y mayores proyecciones de empleabilidad?

R. Todas las formaciones mantienen una afluencia media-alta, pero destacan las familias de gestión administrativa y grabación de datos, áreas fundamentales en la estrategia de cualquier empresa actual.

También hay gran interés en marketing, turismo, logística y conducción de autobuses. Sectores de oficios puros como soldadura, energías renovables, despiece de carnes e industria alimentaria ofrecen una empleabilidad casi inmediata.

"Esperamos una tasa de inserción que supere el 50%"

En general, esperamos una tasa de inserción que supere con creces el 50%.

Las inscripciones aún están abiertas para varias titulaciones que empezarán a partir del 20 de septiembre. En Calera y Chozas se impartirá la formación de Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente, en Pepino se ofrecerán los Servicios de Restaurante así como el de Servicios de Bar y Cafetería, en Villanueva de Alcardete la formación de Habilitación para la Docencia en Centros de Formación y en Alameda de la Sagra, Actividades Auxiliares de Almacén y Logística.