La Junta destina 1,4 millones a recuperar el patrimonio de Consuegra y Escalona: de los molinos al castillo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado este jueves una inversión de 1,2 millones de euros para la recuperación y puesta en valor del conjunto patrimonial de Consuegra (Toledo). Esta actuación permitirá reparar los daños sufridos por los molinos tras el temporal del pasado mes de enero y renovar la iluminación ornamental del castillo y del conjunto molinero del cerro Calderico.

En esta línea, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda de 194.000 euros para restaurar los seis molinos afectados por la tormenta de fuertes vientos registrada a finales de enero, que dejó rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Debido a estas ráfagas de viento, dos de los molinos sufrieron importantes daños en sus aspas. Otros cuatro registraron desperfectos en las cubiertas y los ejes. Un escenario que obligó a limitar temporalmente el acceso al cerro Calderico y que, según la portavoz, también afectó al normal desarrollo de la actividad turística en la zona.

Padilla ha recordado que los molinos de Consuegra están declarados Bien de Interés Cultural (BIC) y que, además, forman parte de una de las imágenes más reconocibles de Castilla-La Mancha dentro y fuera de la región: "Estamos respondiendo a una situación sobrevenida y colaborando en la recuperación de un conjunto patrimonial que pertenece a Consuegra, pero que todos los castellanomanchegos y castellanomanchegas sentimos como propio".

A esta intervención se suma una inversión de un millón de euros para renovar la iluminación ornamental del castillo y de los doce molinos de Consuegra. Se trata de un compromiso adquirido por el presidente regional Emiliano García-Page con el municipio toledano y que se ejecutará entre 2026 y 2027.

Este proyecto permitirá sustituir el actual sistema de iluminación por tecnología LED de alta eficiencia e incorporar un sistema de gestión inteligente, según ha indicado Padilla. En total, se instalarán 187 proyectores, de los cuales 92 estarán situados en el castillo y 95 en las fachadas de los doce molinos, además de 49 balizas a lo largo del recorrido.

"La buena iluminación es aquella en la que no destacan los focos, sino el propio patrimonio", ha señalado la portavoz, quien ha destacado que la nueva iluminación permitirá realzar las torres, las murallas, los baluartes y la propia silueta de los molinos.

Así, la actuación mejorará la imagen nocturna del conjunto, reducirá el consumo energético y reforzará su atractivo cultural y turístico en un municipio que el año pasado recibió una media de más de 15.000 visitas al mes.

El castillo de Escalona recibirá 200.000 euros

El castillo de Escalona (Toledo) también recibirá una inversión de 200.000 euros para las obras de reconstrucción en las zonas afectadas por el derrumbe registrado el pasado mes de marzo.

Aunque el suceso no provocó daños personales, los daños materiales se hicieron latentes en una de las torres del recinto. Tras el derrumbe, técnicos de Patrimonio se desplazaron a la localidad para evaluar la zona afectada y analizar el estado del resto de la fortaleza, según ha indicado Padilla.

"Primero reparamos y después damos un paso más para embellecer", ha concluido la portavoz destacando que con estas actuaciones el Gobierno refuerza su compromiso con la conservación del patrimonio y con su aprovechamiento como recurso cultural, turístico y económico para los municipios.