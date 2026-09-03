Los senadores del PP de Toledo piden al Gobierno que el Año Jubilar de Guadalupe sea de excepcional interés público

Los senadores del Partido Popular por Toledo han registrado en el Senado una moción para exigir al Gobierno que declare el Año Jubilar Guadalupense 2026-2027 y los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe como acontecimiento de excepcional interés público, con los máximos beneficios fiscales previstos en la legislación.

La iniciativa, impulsada por Carmen Riolobos, Vicente Tirado, Israel Pérez y Miguel Ángel de la Rosa junto al Grupo Parlamentario Popular, será debatida en la Comisión de Cultura de la Cámara Alta.

El Jubileo se celebra entre el 30 de agosto de 2026 y el 8 de septiembre de 2027, tras la concesión de la Santa Sede. Para los populares, supone una oportunidad para reforzar la actividad turística y económica de Talavera de la Reina y de los municipios toledanos vinculados al histórico Camino Real de Guadalupe.

"Oportunidad extraordinaria"

"Estamos defendiendo una oportunidad extraordinaria para Talavera de la Reina, para la provincia de Toledo y para decenas de municipios que forman parte del histórico Camino Real de Guadalupe", ha afirmado Riolobos.

La senadora talaverana considera que los caminos pueden convertirse en un eje de desarrollo para el medio rural, al combinar patrimonio, cultura, naturaleza y turismo. "Guadalupe no es solo un referente religioso y cultural de España. Es también una gran oportunidad para impulsar el turismo, el comercio, la hostelería, la artesanía y la creación de empleo en nuestros pueblos", ha señalado.

Máximos incentivos fiscales

El PP considera insuficiente que el Gobierno todavía no haya otorgado al Jubileo este reconocimiento mientras sí ha aprobado beneficios fiscales para otros acontecimientos culturales, deportivos y sociales.

"Si el Gobierno ha considerado de interés acontecimientos de naturaleza muy diversa, con más motivo debe hacerlo con Guadalupe", ha defendido Riolobos, que ha destacado la relevancia histórica y patrimonial del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe y su vinculación con la Hispanidad.

La moción plantea que el Ejecutivo impulse una norma con rango de ley para aplicar al Año Jubilar y a los Caminos Históricos los máximos incentivos fiscales contemplados en la Ley 49/2002.

Según los senadores populares, estos beneficios permitirían movilizar la participación de empresas, fundaciones y entidades sociales mediante el mecenazgo y el patrocinio. Los recursos podrían destinarse a la conservación del patrimonio, la señalización de las rutas, la accesibilidad, la digitalización, la promoción turística y la mejora de la acogida de peregrinos.

Además, el PP reclama mantener el periodo de apoyo hasta el 31 de diciembre de 2028, incorporar los Caminos de Guadalupe a las campañas nacionales e internacionales de promoción turística de España y reconocer institucionalmente su valor histórico, cultural, espiritual y patrimonial.

"Lo que pedimos es una herramienta eficaz para movilizar recursos, atraer inversión y multiplicar el impacto económico de un acontecimiento que beneficia directamente a nuestros pueblos y ciudades", ha apuntado Riolobos.

"Guadalupe no pide privilegios"

La senadora ha concluido defendiendo que Guadalupe no busca un trato de favor, sino recibir el mismo respaldo que otros acontecimientos considerados de excepcional interés público.

"Guadalupe no pide privilegios. Reclama el mismo trato que el Gobierno ya ha concedido a otros acontecimientos", ha sentenciado.