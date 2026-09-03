Todo listo en Fuensalida (Toledo) para sus Ferias y Fiestas 2026: esta es la programación

El Ayuntamiento de Fuensalida (Toledo) ha presentado el programa de Ferias y Fiestas 2026, que se celebran del 11 al 20 de septiembre, con actividades como el concierto de Taburete, las sueltas de vaquillas, la novillada picada, los concursos de Chito y Petanca, los pasacalles, el pregón joven a cargo de los Kintos '08, el baile del vermú y diferentes sesiones de DJ.

El programa apuesta por unas fiestas participativas, diversas y pensadas para todos los públicos, combinando los actos más tradicionales y representativos de Fuensalida con una amplia oferta musical, propuestas dirigidas a los más jóvenes, actividades infantiles, eventos deportivos y diferentes iniciativas culturales y de ocio, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El inicio llegará el viernes 11 de septiembre con el izado de la Bandera Nacional y el pregón de Ferias y Fiestas, que correrá a cargo de Carlos Torrijos Sánchez-Chiquito, así como con la coronación de las Reinas Infantiles y Juveniles, un espectáculo de fuegos artificiales y las actuaciones musicales programadas en la Plaza del Conde y el Parking Central.

El sábado 12, además, se celebrará el concierto de Taburete dentro de su gira 'El perro que fuma tour', junto a diferentes fiestas y orquestas.

El domingo 13 volverá a combinar tradición y ocio con nuevas sueltas de vaquillas, actividades en la Plaza del Conde, cañas y tapas ofrecidas por el Ayuntamiento, baile del vermú, fútbol, un concurso de disfraces infantiles y actuaciones musicales hasta la noche.

Programación "amplia y variada"

La Concejalía de Juventud ha reforzado este año la presencia de actividades dirigidas a los jóvenes, con propuestas como la Barbacoa Juvenil, el Pregón Joven de los Kintos '08, las diferentes sesiones de DJ y fiestas programadas a lo largo de las Ferias y Fiestas, entre ellas FestiHIT FM, Urban Party, Fiesta Salvaje y Fiesta Frenética.

La concejal de Festejos, Laura Álvarez, ha señalado que se ha "trabajado para que las Ferias y Fiestas de Fuensalida vuelvan a ofrecer una programación amplia, variada y de calidad, en la que tengan cabida nuestras tradiciones y también nuevas propuestas capaces de atraer y hacer disfrutar a vecinos de todas las edades".

"Queremos que cada fuensalidano encuentre en estas fiestas un momento para disfrutar: desde los actos religiosos y tradicionales hasta los conciertos, las orquestas, las actividades infantiles, el deporte o las propuestas de ocio para nuestros jóvenes".

Por su parte, el concejal de Juventud, Borja Sánchez-Heredero, ha puesto el acento en el protagonismo de los jóvenes dentro de la programación: "Los jóvenes tienen un papel fundamental en nuestras fiestas y hemos querido que cuenten con actividades propias, espacios de encuentro y una programación musical y de ocio especialmente pensada para ellos".

Sánchez-Heredero ha añadido que "el objetivo es que los jóvenes de Fuensalida puedan vivir las fiestas y participar activamente en ellas, siempre desde el disfrute, la convivencia y el respeto, haciendo que las Ferias sean también un punto de encuentro para toda la juventud de nuestro municipio".

Actividades familiares

El programa incorpora también numerosas actividades infantiles y familiares. Durante varias jornadas habrá castillos hinchables, espectáculos infantiles, concursos de disfraces y actuaciones dirigidas a los más pequeños. El martes 15, por ejemplo, se celebrará el espectáculo infantil 'Somos unos Piratas', mientras que el miércoles 16 y el jueves 17 continuarán las tardes infantiles.

La música tendrá igualmente un protagonismo destacado, con actuaciones y orquestas durante diferentes jornadas, entre ellas Diamante Show, Human, Tango, Invictus, Vulkano Show, La Mundial, La Tribu, Miami Show, Réplica 2, Da Igual, MetroPop, Ismael Dorado, La Banda de Ases, The Gafapasta y Darwin.

Las fiestas mantienen un marcado carácter tradicional y religioso con la celebración del Día del Cristo, el lunes 14 de septiembre, y el Día de Nuestra Señora de la Soledad, el domingo 20, con sus correspondientes celebraciones religiosas y procesiones.