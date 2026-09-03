El Ayuntamiento de Toledo abre un expediente para aclarar las incógnitas del tren turístico que arrancó sin conductor

El Ayuntamiento de Toledo ha iniciado el expediente para realizar un informe técnico y conocer las causas del accidente del tren turístico que arrancó repentinamente en la Cuesta de los Capuchinos.

El portavoz del equipo de Gobierno, Juan José Alcalde, ha asegurado que la previsión es que el informe esté resuelto en un plazo máximo de tres meses.

"El interés es descubrir las causas del accidente en el que estuvo implicado el tren turístico y detallar qué pudo fallar", ha expresado Alcalde.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 22 de agosto, cuando un tren turístico estacionado junto al Alcázar se puso en movimiento y terminó chocando contra un muro en la cuesta de los Capuchinos.

El suceso se saldó con un turista italiano de 44 años que pasaba por la zona herido, sufriendo una lesión en uno de sus brazos y precisando traslado hasta el Hospital de Toledo.

Investigación

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la Policía Local abrió una investigación para aclarar lo ocurrido. Los agentes mantienen abiertas varias líneas de investigación y han tenido acceso a las cámaras de seguridad situadas en las inmediaciones del lugar del siniestro.

Asimismo, solicitaron una conversación con el turistaque terminó herido, al encontrarse en la zona en el momento del impacto.

Una de las cuestiones que ya ha podido comprobar la Policía Local es que el tren turístico accidentado tenía la ITV y toda su documentación en regla.

Las primeras informaciones conocidas tras el accidente apuntaron a un posible fallo técnico, mientras que desde el Servicio de Emergencias 112 se informó de un problema relacionado con los frenos de la cabeza tractora.