Un "sádico y posiblemente descerebrado" destroza varias sepulturas en un pueblo de Toledo: hay un sospechoso

Indignación en Lillo (Toledo) por los actos vandálicos cometidos en su cementerio. El Ayuntamiento de la localidad toledana, de unos 2.500 habitantes, ha denunciado públicamente los destrozos provocados en varias sepulturas y ha cargado con dureza contra el presunto autor, al que describe como un "sádico y posiblemente descerebrado".

El Consistorio ha difundido a través de sus redes sociales varias fotografías en las que pueden observarse los daños ocasionados en el camposanto del municipio, situado en la Mesa de Ocaña.

"Estos últimos días nos hemos encontrado con la actuación de un sádico y posiblemente 'descerebrado', que sin ningún tipo de cordura se ha ensañado con varias sepulturas", denuncia el Ayuntamiento en el mensaje publicado en Facebook.

Por el momento, la autoría no ha sido confirmada oficialmente. El Consistorio asegura, no obstante, que intuye quién puede estar detrás de los hechos y se encuentra a la espera de que se confirme la identidad del responsable.

La denuncia municipal añade un elemento más de preocupación. El Ayuntamiento sospecha que la persona que ha causado los daños en el cementerio podría ser la misma que provocó un incendio en la zona de la Estación de Lillo.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha pedido dejar actuar a los agentes encargados de esclarecer los hechos. "Dejemos actuar a la Guardia Civil y a la Policía Local de Lillo para dar el merecido escarmiento al autor", concluye el mensaje municipal.