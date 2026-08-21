La Lotería sonríe a El Puente del Arzobispo (Toledo) y deja 30.000 euros tras el sorteo de este jueves

El sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 20 de agosto ha dejado 30.000 euros en la localidad toledana de El Puente del Arzobispo.

En el despacho situado en la plazuela de la Iglesia se ha validado un décimo del 06.236 premiado con 300.000 euros al número, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Este primer premio de la Lotería Nacional también ha sonreído a vecinos de las provincias de Alicante, Badajoz, Córdoba, Girona, La Rioja, Las Palmas, Málaga, Murcia, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Valencia. El segundo premio, vendido en Asturias, Coruña y Valencia, ha sido para el número 74.954.