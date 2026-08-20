La primera mascletá de Almonacid de Toledo encenderá su semana grande: guiños a las tradiciones y mucha devoción

Ya está aquí la semana grande de Almonacid de Toledo, a la que los vecinos conocen como La Función. Con motivo de celebrar a su patrona, la Virgen del Olivo, la localidad toledana duplicará su población del 21 al 25 de agosto. Durante esas fechas, el pueblo engalanará sus calles para vivir unas fiestas en las que vecinos y visitantes podrán disfrutar de unos días pensados para todos los públicos.

En Almonacid se espera con "deseo" unas fiestas en las que "se duerme poco y se disfruta mucho", ha expresado su alcaldesa, Almudena González, a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. La regidora asegura también que el programa de fiestas va incorporando año tras año "las peticiones de los vecinos" para ir haciéndolo cada vez más completo.

Después de una preferia en la que se ha disfrutado de la cultura, el deporte, la gastronomía y la artesanía, el chupinazo que dará inicio a las fiestas de 2026 tendrá lugar el viernes 21 de agosto y los encargados de lanzarlo serán "los niños del colegio del pueblo".

Feria Gastroartesana de Almonacid de Toledo. Ángela Pulido Díaz.

Posteriormente se llevará a cabo la tradicional degustación de huevos fritos con chorizo a manos de la Asociación de Mujeres. Para cerrar la noche, será una de las charangas la encargada de poner a bailar a los vecinos.

En una apuesta por "potenciar los valores de las personas del pueblo y la juventud", el elegido para dar el pregón en estas fiestas ha sido el chef almonacideño Alberto Palomino Rojo, quien trabaja en restaurantes premiados con estrella Michelin: "Cuando se lo comunicamos, no se lo creía".

Ese mismo día, desde la ermita del pueblo hasta el propio Almonacid, la patrona recorrerá, acompañada por una multitud, los dos kilómetros que separan al templo de las calles del municipio para unirse a unas fiestas convocadas en su honor. A la entrada del pueblo, la Virgen será recibida con los primeros fuegos artificiales de estas fiestas.

Feria Gastroartesana de Almonacid de Toledo. Ángela Pulido Díaz.

La Función

Con la Virgen ya entre los vecinos, el sábado 22 de agosto a las 12 horas del mediodía se dará lugar a la tradicional ofrenda floral en el templo parroquial. A las 13:30 horas el grupo CosaFina pondrá el toque musical a la tarde en la Plaza Alonso del Arco y la orquesta Jelmi se encargará de dar ambiente a la noche durante la verbena popular del pueblo.

A medianoche del 22 de agosto, Almonacid acogerá el segundo espectáculo pirotécnico. De los cinco días de fiestas, cuatro de ellos contarán con diferentes tipos de fuegos artificiales, pues, como dice su alcaldesa: "Almonacid es un pueblo que se caracteriza por la pólvora".

Día grande en Almonacid

El domingo 23 de agosto en las calles de Almonacid se escucharán un sinfín de vítores para la Virgen del Olivo. En honor a la Patrona de los almonacideños, se celebrará una Santa Misa en la que contarán con la presencia del arzobispo de Toledo quien la presidirá mientras un coro juvenil, el coro parroquial y las hermanas que custodian la ermita ponen la melodía para vivir una eucaristía a la altura de la ocasión.

Tras la salida del templo, la magna procesión recorrerá el pueblo. Ese mismo día Almonacid vivirá un acontecimiento insólito: las calles del pueblo vibrarán con su primera mascletá a manos de la pirotecnia 'La Sagreña' en honor a la Virgen del Olivo. El gran día acabará con un Tributo a los 80, 90 y 2000 de la mano del grupo Versionity.

Fiestas multitudinarias

El lunes 24 de agosto la mañana arrancará a las 11:00 horas con la fiesta del agua en la que habrá hinchables y una fiesta de espuma. Tras la mañana acuática, en la Plaza Alonso del Arco los vecinos se reunirán a las 14:30 horas para degustar la tradicional caldereta popular.

A las 19:00 horas del lunes, cuando el calor descienda, se procederá a otra de las tradiciones que no falla en estos días para los almonacideños: la subida a la cucaña. A las 20:30 horas se hará un guiño al pasado pleitero del pueblo con el concurso de pleita y tomiza. El día cargado de tradiciones acabará al son de la orquesta Coolores en la verbena popular.

La alcaldesa de Almonacid de Toledo junto a un vendedor durante la Feria Gastroartesana. Ángela Pulido Díaz.

En un pueblo de menos de mil habitantes durante el año, las ferias y fiestas de agosto consiguen duplicar la población: "Hay más gente en fiestas que en Navidad", asegura la alcaldesa, quien señala que "la afluencia de público es impresionante y todos se implican: viene gente de toda la comarca, almonacileños que están por el mundo o por España vienen expresamente a ver la entrada de la Virgen y a vivir las fiestas".

Broche final

Para el último día de fiestas, Almonacid revivirá los carnavales. Su emblemático concurso de disfraces será uno de los broches finales para el martes 25 de agosto. A las 21 horas se darán cita decenas de personas que lucirán sus trajes y el atrezzo de sus temáticas en representaciones teatrales en la Plaza.

Ese mismo día, el programa recoge una actividad para cada grupo de edad. A modo de despedida, el día comenzará con una chocolatada para los mayores, seguido del encierro infantil, en el que habrá numerosos hinchables y guiños a los sanfermines, y una gran verbena de clausura con la Orquesta La Factoría que pondrá la última nota con la traca de fin de fiestas de "treinta metros".

"Este año el colofón de las fiestas va a ser un 10", destaca la alcaldesa de Almonacid quien invita a todos a disfrutar de unos días donde no faltarán las risas, la diversión y las ganas de querer volver.