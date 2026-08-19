Las obras del nuevo parking gratuito del Polígono de Toledo arrancarán la próxima semana: estará listo en tres meses

El Ayuntamiento de Toledo arrancará la próxima semana las obras de acondicionamiento del nuevo aparcamiento disuasorio y gratuito del barrio de Santa María de Benquerencia, conocido como el Polígono, en una parcela próxima al Hospital Universitario.

La concejala de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, ha detallado que la actuación consistirá en el acondicionamiento de 9.450 metros cuadrados de una parcela sin uso entre las calles Río Cabriel y Río Guadalimar con el objetivo de convertir el espacio en una zona con 500 plazas de aparcamiento.

"Con esta actuación, el equipo de Gobierno cumple uno de los compromisos adquiridos por el alcalde, Carlos Velázquez, con los vecinos del barrio. Y da respuesta a uno de los problemas que afectan diariamente a esta zona de la ciudad: la movilidad y la dificultad para encontrar aparcamiento", ha asegurado.

Asimismo, ha precisado que el aparcamiento contará con una entrada y una salida en la calle Río Cabriel, que facilitará la circulación y la conexión con el viario ya existente.

Tres meses

Molina ha asegurado que la intervención cuenta con un presupuesto de 169.931,27 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

No obstante, los trabajos han comenzado ya con el desbroce de la parcela y la retirada de tierra vegetal y la adaptación de los rasantes para contar con una adecuada evacuación de las aguas de lluvia.

Después, se extenderá una capa de zahorra artificial de 20 centímetros, conformando la nueva plataforma que contará con un nuevo sistema de drenaje para evitar problemas de acumulación de agua.

"No se trata únicamente de hacer un aparcamiento. Se trata de atender una demanda de los vecinos, recuperar un espacio que estaba inutilizado y ofrecer una solución concreta a un problema que conocemos y que nos comprometimos a resolver para hacer más fácil la vida de nuestros vecinos", ha sentenciado.