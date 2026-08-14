Pole., el cantante toledano, tras su año más difícil: "La gente siente canciones que escribí rozando una depresión enorme"

Con tres discos a sus espaldas, 661.262 oyentes mensuales en Spotify y millones de reproducciones en YouTube, Pole., el cantante toledano, se consagra como uno de los artistas jóvenes más punteros del país.

El Cantante ha sentido en sus propias carnes cómo Esta Vida Es Un Jaleo hasta llevarle al Punto Cero y despegar en una etapa que coge "con muchas ganas", así lo ha detallado en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Nacido en 1999 y nombrado Ciudadano de Honor de Toledo en 2024, la vida le obligó a echar el freno en 2025 y experimentar una de las melodías que él mismo compuso: para poder seguir hay que saber parar, echar la vista atrás, coger aire y dar un paso hacia delante, partir de un lugar seguir, volver al km0.

Este sábado 15 de agosto, uno de los días más grandes en el calendario toledano, el artista ha decidido que el broche de oro para poner fin a su gira debía ser en su ciudad, esa que lo vio nacer y convertirse en la estrella nacional que llena escenarios.

Pole. posando para uno de los álbum. The Music Republic.

P: En la canción Merece la Pena hablas de explicar sensaciones. ¿Cómo es esa experiencia de subir al escenario?

R: Justo esa no se puede explicar. Lo tienes que vivir. Yo muchas veces digo que es un poco como una droga, porque es adictivo el hecho de estar en el escenario.

También es reconfortante porque es una de las partes más bonitas de la música y donde recoges los frutos. Cuando cantas en directo y la gente canta, llora, baila, salta, es difícil de explicar, pero es una locura.

P: En el día previo a terminar la gira y dando el último concierto en tu ciudad natal, ¿Qué sientes?

R: En esta ocasión estoy más nervioso que otras veces. El año pasado intentamos hacer un show aquí en Toledo y llovió a la mitad del bolo. Entonces tengo ahí los recuerdos de Vietnam, como se diría, un poco en la cabeza.

En este concierto vamos con un buen despliegue de equipo. Es un show más grande que cualquiera que hemos hecho en esta gira. Entonces nervios hay, pero a la vez tengo muchas ganas. Necesito que sea ya mañana a las 11 de la noche para salir a la primera canción.

P: Has escrito singles como Amor de Verbena o La reina de mis toledos que llaman a la ciudad. ¿Qué tiene Toledo que no has encontrado en ningún otro sitio para escribir sobre ella?

R: Yo me he criado aquí. He sido un niño muy de calle, de estar todo el día afuera con amigos y liándola a mi manera.

Creo que te encuentras un montón de situaciones que a lo mejor en una ciudad mucho más grande no puedes vivir, o las vives de una manera un poco más rápida y demás porque no conoces a todo el mundo. Aquí (Toledo) al final nos conocemos todos y eso tiene partes buenas y partes malas. Pero a la hora de escribir creo que me ha afectado para bien, la verdad. Y luego visitas el mundo y ves un montón de sitios más y lo agradeces. Pero Toledo siempre es casa.

P: ¿Qué parte del éxito te ha hecho más feliz y cuál te ha podido hacer más infeliz en algún momento?

R: Lo mejor es dar trabajo a colegas, crear tu equipo de trabajo. También he compartido ratos con artistas que he escuchado de pequeño, eso es algo muy bonito. Subir a un escenario, que haya gente que sienta canciones que a lo mejor tú has escrito rozando una depresión enorme, y que haya gente que te demuestra que no estás solo.

La parte más negativa es que este mundo tiene un lado muy oscuro, que te abraza en los momentos de mayor éxito, y te escupe literalmente cuando te alejas un poco de los focos. Entonces tienes que mantener un equilibrio para no mandarlo todo a la mierda, sinceramente.

P: Dices que de tu peor año ha salido uno de tus mejores discos. ¿Necesitabas tocar fondo para hacer tu mejor música?

R: Pues sí. Me estaba intentando convencer a mí mismo, pero ahora, después de estar meses y meses en el salón de mi casa o en Galicia con mi productor me he dado cuenta de que sí. Yo siempre decía que tenía como una parte dos este disco, y creo que había que pasar por Punto Cero para poder hacer lo que viene después. Estoy convencido de que lo que viene es lo mejor que he hecho, y por lo que quiero un poco que se me recuerde, la verdad.

El cantante Pole. posando para su álbum. The Music Republic.

P: ¿Y qué tiene Pole. que no tenía Andrés López Lancha?

R: Pole. tiene valentía, dos cojones. Todo lo que no tiene Andrés lo tiene Pole. Al final yo soy una persona introvertida para situaciones cotidianas que a otra persona no le cuestan. Me pides que te cante una canción y no te la voy a cantar, pero si me pones a 30.000 personas delante, sí que te la voy a cantar. Se me hace más fácil. Creo que al final es por la ambición que siempre he tenido desde pequeño de lograrlo, conseguir cantar delante de tanta gente es saber que el objetivo está cumplido.

P: Cuando termine el sábado el concierto, se apaguen las luces y te quedes solo con tu equipo. ¿Qué crees que va a sentir Pole. y Andrés?

R: No sé lo que voy a sentir, pero sí sé lo que quiero sentir. Espero que sea un concierto que marque un antes y un después, que sea inolvidable también por lo bonito que tiene cantar aquí delante de los míos y del público toledano.

Al final cuando es un concierto así tan grande y vamos con un despliegue técnico bastante importante, hay veces que el estrés y el que se haga todo bien te hace no disfrutar. Lo que quiero es disfrutar desde la primera canción, no disociar en ningún momento.

P: ¿Consideras que no habría un mejor broche para cerrar esta gira que hacerlo en casa, en Toledo?

R: Es lo mejor que podíamos hacer. Nos debíamos una con la ciudad desde el año pasado, se nos quedó esa espinita. Cuando pensé en la opción de Toledo, la única condición que puse es que fuera un concierto en fiestas o algo gratis para la gente, porque al final mi objetivo no era vender entradas, yo quiero que haya gente que se acerque, aunque no me conozca. Hacerlo gratis para la gente de aquí y para la gente de afuera es como un regalo mutuo. El 80 % de lo que hemos cobrado lo hemos gastado en el escenario, en toda la gente que hay detrás.