La undécima edición de la Subida al Castillo de Almonacid de Toledo estrena camiseta para su cita de este viernes

La camiseta oficial de la prueba se ha presentado en el Ayuntamiento de Almonacid de Toledo. Ayuntamiento de Almonacid de Toledo

La localidad de Almonacid de Toledo se prepara para vivir una nueva edición de la Subida al Castillo, una de las citas deportivas más esperadas del verano en este municipio situado unos 20 kilómetros al sur de la capital de Castilla-La Mancha.

La undécima edición de esta prueba popular se celebrará el próximo viernes 14 de agosto. El evento combinará deporte y participación para todas las edades y se prolongará durante la tarde y la noche.

Como antesala de la prueba, la alcaldesa de Almonacid, Almudena González; el teniente alcalde, Javier Cepeda; y el concejal de Festejos, Jesús Muñoz; han presentado en el Ayuntamiento la camiseta oficial de la edición de 2026 que lucirán los participantes durante la prueba.

La programación comenzará a las 20:00 horas con las pruebas infantiles, mientras que la XI Subida al Castillo se iniciará a las 21:00 horas.

Las inscripciones continúan abiertas en deporchip.com para quienes quieran sumarse a esta cita deportiva y disfrutar del recorrido hasta uno de los lugares más emblemáticos de Almonacid.