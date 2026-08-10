Talavera de la Reina reactiva la batalla contra el biometano: inicia el cambio del POM y plantea suspender las licencias

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha iniciado la apertura de un expediente para modificar de forma puntual el Plan de Ordenación Municipal (POM) con el objetivo de suspender cautelarmente el otorgamiento de licencias de obra y actividad para la implantación de plantas de biometano en el término municipal.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha explicado este lunes las medidas acordadas por el Ejecutivo municipal ante la preocupación existente entre parte de la ciudadanía por la posible instalación de este tipo de plantas en la ciudad.

La resolución firmada el pasado viernes, 7 de agosto, contempla el inicio del expediente de modificación puntual del POM y propone al Pleno municipal la suspensión cautelar de las licencias para plantas de biometano, de acuerdo con la legislación vigente.

García-Barroso ha señalado que estas actuaciones tienen carácter cautelar y constituyen "un primer paso para valorar adecuadamente la conveniencia y la permanencia de este tipo de usos" dentro de la normativa urbanística de Talavera.

Un informe técnico sobre las instalaciones

Como parte del procedimiento, el Ayuntamiento solicitará al Servicio de Medio Ambiente la elaboración de un informe técnico que sirva de apoyo para la modificación del planeamiento municipal.

El portavoz ha explicado que, si fuera necesario, este estudio podría encargarse a una consultoría o empresa especializada con el objetivo de analizar en profundidad los aspectos técnicos y ambientales relacionados con la implantación de estas instalaciones.

El Gobierno municipal ha defendido que cualquier decisión definitiva deberá adoptarse con el respaldo de los informes técnicos correspondientes y dentro del marco legal.

"Estamos sensibilizados con la preocupación que existe en una parte de la ciudadanía", ha señalado García-Barroso, quien ha insistido en que el Ejecutivo actuará "con responsabilidad" antes de determinar el futuro de este tipo de usos en el término municipal.

El POM permite actualmente estas instalaciones en suelo rústico

García-Barroso ha recordado que la posibilidad de implantar plantas de biometano en suelo rústico fue incorporada al POM mediante una modificación aprobada en 2020, durante el anterior equipo de Gobierno.

El actual Ejecutivo municipal considera que ha llegado el momento de revisar esta regulación para determinar si continúa siendo "la más adecuada" para Talavera y si debe mantenerse dentro del planeamiento urbanístico de la ciudad.

El portavoz ha defendido que el Ayuntamiento debe analizar la cuestión desde una perspectiva técnica y jurídica antes de adoptar una decisión definitiva y ha asegurado que en este proceso prevalecerá el interés general.

"Siempre prevalecerá el interés general de los ciudadanos por encima de cualquier otro interés que, por legítimo que sea, pueda mermar las posibilidades de desarrollo y progreso de la ciudad", ha afirmado.

El PSOE reclama un pleno extraordinario

Por su parte, el PSOE de Talavera de la Reina ha anunciado este lunes que ha registrado una solicitud para celebrar un pleno extraordinario con el objetivo de aprobar la modificación del POM.

Los socialistas han señalado que el Ayuntamiento dispone de un plazo de diez días para convocar la sesión y que, en caso de no hacerlo, el pleno quedaría automáticamente convocado para celebrarse dentro de los diez días siguientes.

El Grupo Socialista ha defendido que "todavía estamos a tiempo de frenar la llegada del biometano" y ha recordado que, según su versión, ya planteó hace un mes modificar el POM y suspender la concesión de licencias a estas instalaciones mientras se tramitaba el cambio urbanístico.

"Dimos una solución al alcalde hace un mes", ha afirmado el PSOE, que reclama ahora que se acelere la tramitación para evitar que puedan avanzar proyectos relacionados con plantas de biometano mientras se estudia la modificación de la normativa municipal.