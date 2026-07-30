Los vecinos de los barrios toledanos de Azucaica y Casa de Campo deberán usar un desvío nocturno por obras este viernes

Los vecinos del barrio de Azucaica y de la urbanización Casa de Campo verán modificados sus accesos a Toledo durante la noche de este viernes, 31 de julio, debido a un corte de tráfico motivado por las obras de mejora que se están ejecutando en la carretera TO-22.

En concreto, el corte afectará al ramal 24, que permite incorporarse a la TO-22 en sentido Toledo desde la glorieta situada en la urbanización Casa de Campo. La restricción estará vigente desde las 23:00 horas del viernes hasta las 06:00 horas del sábado 1 de agosto.

Como alternativa, los residentes de Casa de Campo y los vecinos de Azucaica que necesiten acceder a la capital deberán circular por la CM-4001 en dirección a Mocejón hasta el enlace anterior con la TO-22, situado en el punto kilométrico 1+000.

Las actuaciones se desarrollarán en horario nocturno para minimizar las afecciones al tráfico y facilitar la movilidad de vecinos y trabajadores, aprovechando que durante esas horas disminuye la intensidad de la circulación y no presta servicio la línea de autobús que conecta la zona.

El Consistorio reclama más información

Los trabajos forman parte del proyecto de rehabilitación, reposición del firme, renovación de la señalización y balizamiento para mejorar la seguridad vial en la carretera estatal TO-22, entre los puntos kilométricos 0+000 y 9+500.

Las obras están siendo ejecutadas por el Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT).

Desde el Ayuntamiento de Toledo han recordado, no obstante, la importancia de que este tipo de actuaciones se comuniquen con suficiente antelación a la ciudadanía.

En este sentido, el Consistorio ha señalado que el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, ya trasladó por carta al delegado del Gobierno la necesidad de informar con tiempo sobre cualquier alteración de la circulación o de los accesos a la ciudad para que los conductores puedan planificar sus desplazamientos y adaptarse a los itinerarios alternativos.