El avance del incendio de Ávila obliga a evacuar 11 pueblos de Toledo: Talavera está preparada para recibir a mil evacuados

El incendio forestal declarado en Burgohondo (Ávila) ha dado este sábado un salto definitivo hacia el oeste de la provincia de Toledo. Las llamas y el humo han obligado a evacuar un total de 11 municipios situados en las comarcas del Valle del Tiétar y la Sierra de San Vicente, muy próximos al límite con la provincia abulense y la Comunidad de Madrid.

La situación se ha ido agravando conforme avanzaba la jornada. Los primeros desalojos de municipios toledanos se han decidido poco antes de las ocho y media de la tarde y han afectado a Sartajada, Almendral de la Cañada y La Iglesuela del Tiétar. Sin embargo, la evolución del incendio ha obligado hora y media después a ampliar de forma notable el perímetro de seguridad.

Así, en torno a las diez de la noche, se ha ordenado también la evacuación de Buenaventura, Navamorcuende, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuela, Garciotum, Nuño Gómez y Pelahustán, elevando a 11 el número de localidades de la provincia de Toledo afectadas por las medidas de protección.

⚠️ Ocho localidades más de la provincia de Toledo son evacuadas debido a la evolución del incendio: Buenaventura, Navamorcuende, Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Castillo de Bayuelas, Garciotum, Nuñogómez y Pelaustán. — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) July 25, 2026

En todos los municipios evacuados se ha enviado un mensaje del sistema Es-Alert para informar a la población y trasladar las instrucciones de los servicios de emergencia.

El avance del incendio también ha obligado a restringir la circulación en varias vías de la Sierra de San Vicente y el Valle del Tiétar.

Inicialmente se ha procedido al corte de la carretera TO-1560 entre Almorox y Cenicientos. Posteriormente, se ha confirmado también el cierre de la CM-5005 en su enlace con la CM-5001, a la altura de Almendral de la Cañada, y de la CM-5005 con la CM-5006, junto a Navamorcuende, con el objetivo de impedir el acceso hacia la provincia de Ávila.

Talavera recibe a los evacuados

Mientras tanto, Talavera de la Reina se ha convertido en el principal epicentro de recepción y atención de las personas evacuadas de la zona afectada por el incendio.

Una de las personas evacuadas a su llegada a Talavera. Juanma Jiménez / EP

Por su cercanía a los municipios desalojados y por disponer de instalaciones con gran capacidad, la ciudad centralizará la acogida de los vecinos que vayan siendo desplazados, con un dispositivo preparado para ampliarse de forma escalonada si la evolución del fuego obliga a decretar nuevas evacuaciones.

El alcalde, José Julián Gregorio, ha asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que la ciudad está preparada para recibir aproximadamente un millar de personas evacuadas.

Para ello, el Consistorio ha habilitado Talavera Ferial como principal centro de acogida. Una vez completado su aforo, el Ayuntamiento recurrirá al pabellón Puerta de Cuartos y, si fuera necesario, continuará acondicionando otras instalaciones municipales como las de Patrocinio y José Ángel de Jesús Encinas (JAJE).

José Julián Gregorio en Talavera Ferial. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Durante la mañana ya se había abierto el pabellón Sandra Sánchez-Primero de Mayo, donde han sido atendidas 150 personas, en su mayoría procedentes de las localidades abulenses de Sotillo de la Adrada y Casillas. Allí se han instalado camas, sillas y ventiladores, además de distribuir agua y comida tanto para los evacuados como para sus mascotas.

Gregorio ha recordado que el Ministerio del Interior ha extendido este sábado a la provincia de Toledo la declaración de emergencia de interés nacional y ha subrayado que el operativo municipal trabaja de forma coordinada con Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, la Delegación del Gobierno y la Junta de Comunidades.

Jornada marcada por el humo

La evacuación de estos municipios llega en una jornada en la que buena parte de la provincia ya estaba pendiente del incendio por otro motivo: el intenso humo que desde primera hora de este sábado cubre amplias zonas de Toledo.

Municipios como Bargas, Illescas, Sonseca o la propia capital han registrado un fuerte olor a humo y una notable reducción de la calidad del aire. El Plan Infocam ya había advertido de que la evolución de los incendios de Burgohondo y de la Sierra Oeste de Madrid estaba provocando una importante nube de humo sobre la provincia.

La Junta también ha informado de valores elevados de partículas PM10 y PM2,5 en varias estaciones de medición, recomendando evitar actividades al aire libre, especialmente entre personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.