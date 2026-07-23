La Diputación de Toledo anuncia un Plan de Vivienda Joven y los pisos en alquiler de Esteban Illán serán rotativos

La Diputación de Toledo ha anunciado que prepara un Plan de Vivienda Joven que verá la luz en 2027 después del revuelo generado por la orden de abandonar las viviendas públicas de la calle Esteban Illán remitida a varias familias que las ocupan desde hace años y que ya superan la edad máxima fijada en los contratos de adjudicación.

La reacción de la institución provincial llega después de que La Tribuna de Toledo publicara que siete familias habían recibido una carta en la que se les comunicaba que debían desalojar sus viviendas en un plazo de dos meses.

Según ese periódico, los afectados aseguran que la decisión les ha sorprendido porque, pese a haber superado hace años el límite de edad de 35 años establecido en el programa, la Diputación había seguido renovando su situación y cobrando mensualmente el alquiler.

En la nota remitida este miércoles, el Gobierno provincial sostiene que ya tenía concertadas desde hace días reuniones con los inquilinos para analizar cada situación de forma individualizada, escuchar sus planteamientos y estudiar soluciones que permitan compatibilizar el cumplimiento de los contratos con una aplicación "responsable, cercana y sensible" de los plazos previstos.

La institución recuerda que las viviendas de Esteban Illán, en el casco histórico de la capital toledana, fueron rehabilitadas en 2014 para facilitar el acceso al alquiler a jóvenes de entre 18 y 35 años y que los contratos establecían expresamente que el derecho de ocupación finalizaba al superar esa edad.

Más allá de la situación actual, la Diputación avanza que trabaja ya en un Plan de Vivienda Joven que entrará en vigor en 2027 y que estará orientado precisamente a esas viviendas.

Alquiler en rotación

El objetivo es implantar un modelo de alquiler en rotación para que distintas generaciones de jóvenes puedan acceder a estos inmuebles públicos, favoreciendo su emancipación y contribuyendo al relevo generacional en el casco histórico de Toledo.

La institución sostiene que este sistema permitirá garantizar que el patrimonio público siga cumpliendo la finalidad social para la que fue concebido, además de impulsar la actividad económica, fijar población y recuperar residentes en el centro histórico de la ciudad, en coordinación con el Ayuntamiento de Toledo y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda.

"Inversión de futuro"

La Diputación defiende que las políticas públicas de vivienda constituyen una "inversión de futuro", al favorecer la creación de nuevos hogares y ofrecer oportunidades a quienes encuentran mayores dificultades para acceder al mercado inmobiliario.

Respecto a los actuales inquilinos, insiste en que su intención es combinar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación con una actuación "responsable, cercana y sensible" hacia las circunstancias personales de cada familia, motivo por el que mantiene previstos encuentros individualizados con todos los afectados.