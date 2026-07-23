El Ayuntamiento asfaltará la calle del Hospital Universitario de Toledo para acabar con baches y socavones

El Ayuntamiento de Toledo continúa con su plan de asfaltado y renovación viaria en el barrio de Santa María de Benquerencia, conocido popularmente como el Polígono.

La Junta de Gobierno Local ha sacado este jueves a licitación las obras de reparación del pavimento en las calles Río Guadiana, donde se encuentra el Hospital Universitario de Toledo, y Río Bullaque, dos vías que presentan un firme muy deteriorado por el paso del tiempo, con numerosos parcheados, baches y algunos socavones.

La actuación contará con un presupuesto cercano a los 300.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, según ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Juan José Alcalde.

Río Guadiana se trata de una de las calles con mayor tránsito del barrio al dar acceso al Hospital Universitario de Toledo y soportar diariamente el paso de ambulancias, autobuses, trabajadores, pacientes y miles de vehículos.

Con esta intervención, el Ayuntamiento liderado por el alcalde Carlos Velázquez amplía el plan de mejora del asfaltado en el Polígono, donde ya se han ejecutado obras en el entorno de Jarama y Ventalomar y donde está previsto que a mediados de agosto comiencen los trabajos en Valdemarías, Arlés y Valdeyernos.

Juan José Alcalde durante la rueda de prensa. Ayuntamiento de Toledo

Según ha destacado Alcalde, estas nuevas obras permitirán "garantizar la seguridad de conductores y peatones" en calles "en las que hacía muchos años que no se actuaba y que estaban muy deterioradas".

Más acuerdos

Además del nuevo asfaltado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación del proyecto de renovación del alumbrado público de la calle Alemania, en Buenavista, donde se instalarán 68 nuevos puntos de luz LED para mejorar la eficiencia energética y la seguridad.

También ha dado luz verde al impulso de dos nuevas comunidades energéticas que se sumarán a la ya existente en el Casco Histórico y permitirán alcanzar un megavatio de producción de energía limpia para los vecinos de esta zona de la ciudad.

Entre los acuerdos figura además la clasificación de ofertas para la explotación de la cafetería de la estación de autobuses, una nueva certificación de las obras de regeneración del Parque del Granadal y la contratación, por más de 1,1 millones de euros, de una nueva autoescala automática de 32 metros para el Parque Municipal de Bomberos.