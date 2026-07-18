El emblemático bar Toni de Toledo regalará una ronda de cerveza por cada gol de España en la final del Mundial

En la capital de Castilla-La Mancha uno de sus históricos bares regalará una ronda de cerveza por cada gol que meta España en la final del Mundial. Así, como lo lees.

Dieciséis años después, la llegada de la Selección a una final del mundo ha desatado la locura en todos los sectores. Una locura de la que se ha contagiado el emblemático Casa Antonio del barrio toledano La Bellota, conocido popularmente como 'Bar Toni'.

Su dueño, Antonio 'Toni' Rodríguez, le ha comentado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que, durante los 90 minutos de partido, cada gol de la Selección será celebrado con una ronda gratis de cerveza para todo aquel que se encuentre en el establecimiento.

Cartel promocional de bar Toni. Bar Toni.

Este bar de barrio ha dado, sin duda alguna, con la combinación perfecta: ambiente, fútbol, diversión y mucha, mucha cerveza. Lo que se necesita para disfrutar de una de las noches más soñadas por los españoles.

A los clientes de este icónico espacio toledano les sabrá a gloria con un toque tostado cada vez que España meta un tanto. Una celebración que, unida a los gritos de emoción, abrazos y miradas cargadas de alegría, estará acompañada de un choque eufórico de cervezas para celebrar el resultado del marcador.

Una taberna de 'las de toda la vida' prevé una noche de 'llenazo', ¡y no es para menos! Los barriles empiezan a llenar el pequeño local, los grifos ya se atemperan, los vasos calientan en la barra para no parar de servirse, el tirador ya está a punto, y la emoción se contagia en una ansiada espera hasta el próximo domingo.

Imagen de un grupo de personas disfrutando en el bar Toni. Ramón Guzmán.

Aunque Toni, el dueño, ve a la rival Argentina como "una selección muy dura", no duda en afirmar que España se alzará como la próxima campeona del mundo: "Ganará con un 2-0", asegura entre risas.

Y es que, ¿qué hay más español que ver el fútbol con cerveza en mano?

En pleno casco histórico de la ciudad, el bar Toni se caracteriza por ser, no solo el alma del barrio, sino también el epicentro de sus fiestas, las de La Bellota.

Una herencia familiar que ha sabido moverse de generación en generación sin dejar por el camino su esencia, esa que la convierte cada año en el punto de encuentro de todos sus vecinos.

Imagen de archivo de bar Toni. Javier Longobardo.

Un bar de barrio pero también de familia, pues mientras su madre estaba -y está- al mando de los fogones, Toni, junto a su hermana Nuria, se encargaban de atender en la barra. Ahora la escena no ha cambiado, Casa Antonio, sigue, año tras año, bajo las manos de la misma familia.

Esta taberna ha sabido sortear el paso de los años y seguir siendo referencia para 'los de La Bellota'. Un hito que ha sido posible gracias a la oferta de su carta, repleta de comidas caseras para todos los bolsillos. Entre sus platos estrella está la famosa tortilla de patatas, los guisos caseros, empanadillas de bonito, el clásico bazo al horno, y una amplia variedad de platos castellanomachegos. De sus especialidades, la carcamusa, el plato típico toledano que siempre apetece saborear, sea dentro del local o fuera en su terraza.