Ana Torroja, Vanesa Martín o Celtas Cortos: la plaza de toros de Toledo es el gran recinto de los conciertos del verano

El ciclo Toledo en Concierto 2026 que organiza la empresa de espectáculos y gestión de eventos musicales SYS Producciones reunirá este verano 18 espectáculos en la plaza de toros de la capital de Castilla-La Mancha, con una programación variada que abarca pop, rock, música urbana, festivales, humor y propuestas para distintos públicos.

El calendario previsto incluye la Fiesta de Presentación Rock —que ya tuvo lugar el 13 de junio—; Viva Suecia, que será el 20 de junio; el Festival La Sagra Suena, el 27 de junio; Álex Ubago, el 3 de julio; Ana Torroja, el 4 de julio; Lia Kali, el 10 de julio; El Arrebato, el 11 de julio; Delaossa, el 17 de julio; MVRK & D. Valentino, el 18 de julio; Niña Pastori, el 24 de julio; y Oro Viejo Toledo, el 25 de julio.

Posteriormente, actuarán en la capital regional Sergio Dalma, el 4 de septiembre; Vanesa Martín, el 5 de septiembre; Fernandocosta, el 11 de septiembre; Aguilera y Mení con Misión: Impro-sible, el 18 de septiembre; Techno Flamenco, el 19 de septiembre; Celtas Cortos, el 25 de septiembre; y JC Reyes, el 26 de septiembre.

Con esta programación, SYS Producciones refuerza su papel como referente en la organización y producción de grandes eventos musicales, avalada por años de experiencia en la gestión de conciertos y espectáculos de gran formato. La compañía aporta solvencia técnica, capacidad organizativa y conocimiento del sector para convertir espacios singulares en recintos adaptados a las necesidades actuales de la música en directo.

La transformación de la plaza de toros de Toledo responde, además, a una estrategia de colaboración estable con el Ayuntamiento, orientada a consolidar la ciudad como destino cultural y musical durante los meses de verano, dinamizar la actividad económica y ofrecer una programación atractiva tanto para el público local como para los visitantes.

Desde SYS Producciones se subraya que el objetivo no es únicamente programar conciertos, sino crear una experiencia completa en torno a cada evento, cuidando la producción, la comodidad, la seguridad, la restauración, la atención al público y la convivencia con el entorno.

La transformación de un coso taurino

Este miércoles, la empresa promotora ha organizado un tour informativo con los medios de comunicación de Toledo por la plaza de toros de la ciudad con el objetivo de mostrar sobre el terreno la transformación del recinto en un gran espacio escénico preparado para acoger la programación musical de este verano.

Durante la visita, los profesionales de la información han visto el recinto completamente montado, con el escenario, el césped, la decoración, zonas de restauración, barras y las diferentes zonas habilitadas para el público y los artistas.

Se trata de una transformación escénica integral que convierte el coso taurino en un espacio cultural y musical acondicionado para grandes eventos, con una producción técnica, audiovisual y logística diseñada para garantizar la mejor experiencia tanto para los asistentes como para los profesionales que participan en cada espectáculo.

En el recorrido han participado los responsables de SYS Producciones, Marco e Ismael Givica, y el concejal de Juventud y Festejos del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano, quienes han explicado los detalles de esta intervención, la planificación del ciclo y la estrecha colaboración mantenida entre la productora, el Ayuntamiento de Toledo y los propietarios del recinto.

García-Toledano ha señalado que "estamos aquí un año más en el tercer ciclo de Toledo en Concierto, un ciclo inigualable, con la mayor producción que se ha hecho en la historia de la plaza de toros”. El edil de Festejos ha agradecido a SYS Producciones hacerlo posible. "Este Ayuntamiento siempre apoya a las empresas de Toledo, siempre apoya a los empresarios y estamos aquí para impulsar como institución".

Un único montaje que evita molestias

SYS Producciones alquila la plaza de toros desde junio hasta septiembre para el desarrollo de esta programación, lo que permite realizar un montaje único al inicio de la temporada y mantener una infraestructura estable durante todo el verano. Esta fórmula mejora la organización, optimiza los trabajos técnicos y reduce las molestias derivadas de sucesivos montajes y desmontajes.

La producción incluye escenario, sonido, iluminación, pantallas, zona de control técnico, espacios de restauración, barras, camerinos, zonas de confort y diferentes mejoras orientadas a reforzar la comodidad del público, la operatividad del recinto y la calidad de los espectáculos.