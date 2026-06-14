La foto que agita Toledo: Leire Díez visitó con Tolón las obras del Museo Postal, que debía abrir en 2024 y sigue cerrado

Leire Díez, a la izquierda, y Milagros Tolón, en el centro, visitando en febrero de 2023 las obras del Museo Postal de Toledo.

En política, el tiempo tiene la capacidad de transformar una rutinaria visita institucional en munición de alto calibre. Eso es lo que ha ocurrido con una fotografía institucional, tomada en febrero de 2023, en la que puede verse a Leire Díez y Milagros Tolón comprobando el avance de las obras del futuro Museo Postal y Telegráfico de Toledo, ubicado en la calle de la Plata, en pleno casco histórico toledano.

Ahora, tres años después, aquella instantánea —difundida este fin de semana por varios medios de comunicación y a la que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha— ha adquirido una dimensión imprevista tras el estallido de las investigaciones judiciales sobre las presuntas cloacas del PSOE.

La imagen capta el momento en el que Díez, hoy conocida como la "fontanera" del PSOE e investigada por la Justicia, posaba junto a Tolón, entonces delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y exalcaldesa de Toledo.

Por aquel entonces, Díez ejercía como directora de Relaciones Institucionales de Correos, empresa pública propietaria del inmueble. Durante aquel acto, se prometió que el museo abriría sus puertas a principios de 2024 tras una reforma adjudicada dos años antes por 3,41 millones de euros. Aun hoy, en junio de 2026, el edificio permanece cerrado a cal y canto.

El contexto judicial que rodea a la fotografía es lo que ha encendido las alarmas en el PP toledano y castellanomanchego. Según el reciente auto del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Leire Díez habría formado parte de una trama junto a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI) y Santos Cerdán (exsecretario de Organización del PSOE, actualmente en prisión provisional por el 'caso Koldo').

Los tres están siendo investigados por presuntamente percibir en torno a 700.000 euros en comisiones tras intermediar en cinco operaciones de la SEPI, canalizadas a través de la sociedad Mediaciones Martínez S.L. y valoradas en más de 113 millones de euros.

A este frente judicial se suma que en diciembre de 2025, EL ESPAÑOL destapó que Díez, Fernández y Antxon Alonso —socio de Cerdán como dueño de Servinabar— ofrecían a empresarios la adquisición de edificios históricos de Correos con financiación pública.

El modus operandi presuntamente consistía en mostrar los inmuebles e introducir a Alonso en las negociaciones para que empresas vinculadas a él asumieran las obras de reconversión hotelera a cambio de mordidas.

Aunque los edificios ofertados en esta red se ubicaban en comunidades autónomas como Madrid, País Vasco o Andalucía, y el Museo Postal de Toledo no figura en la documentación conocida hasta la fecha, el paralelismo de las fechas y los actores implicados ha sido suficiente para desatar la tormenta política en Castilla-La Mancha.

El PP pide explicaciones

La difusión de la fotografía ha provocado una ofensiva en bloque del Partido Popular, que exige respuestas inmediatas ante lo que consideran una posible ramificación local del escándalo nacional.

El alcalde de Toledo y presidente provincial del PP, Carlos Velázquez, aprovechó este sábado la clausura del XIII Congreso Provincial de Nuevas Generaciones para elevar la presión. "En Toledo hemos visto cómo nos han colocado en el centro de la cloaca, cosas que parecían lejanas hoy afectan directamente a nuestra ciudad", sentenció.

Además, Velázquez fue más allá del ámbito municipal y apuntó directamente a Moncloa, asegurando que "lo verdaderamente urgente es echar a Pedro Sánchez de La Moncloa" ante un Ejecutivo que, a su juicio, está "podrido de corrupción".

Paco Núñez durante la inauguración del congreso provincial de NNGG en Toledo.

En la misma línea, el presidente regional del partido, Paco Núñez, exigió esclarecer los motivos de aquella visita al futuro Museo Postal. "Queremos saber qué ramificaciones tiene el caso Leire en Castilla-La Mancha y hasta dónde afecta a dirigentes de la dirección del PSOE", advirtió.

El portavoz del Gobierno municipal toledano, Juan José Alcalde, recordó que el Grupo Municipal Popular ya impulsó una moción para solicitar aclaraciones —rechazada por los socialistas— y reclamó luz y taquígrafos: "Los toledanos merecen conocer qué ha sucedido, por qué determinadas instalaciones permanecen cerradas y cuál es la relación de algunos dirigentes socialistas con los hechos que se están investigando".

El PSOE: "Es ruido mediático"

Frente a la embestida popular, el Grupo Municipal Socialista ha trazado un contrafuego inmediato, rechazando cualquier vínculo entre la visita de 2023 y la actual causa judicial.

La portavoz del PSOE en el Consistorio, Noelia de la Cruz, ha salido en defensa de la ministra Tolón, tachando las declaraciones del PP de "insinuaciones" y acusando a los populares de intentar ensuciar el nombre de la exalcaldesa "de manera torticera y sin ninguna prueba".

De la Cruz ha detallado que el encuentro fue un acto protocolario organizado por Correos y la dirección del centro. "Tanto Milagros Tolón como el resto de concejales y técnicos del Ayuntamiento que asistieron a esa visita, al igual que los medios de comunicación que participaron, fuimos acompañando al director del Museo Postal y Telegráfico, que fue quien invitó y enseñó las obras", relató la portavoz para desvincular a la ministra de la agenda privada de Leire Díez.

Para los socialistas, la estrategia del PP persigue únicamente "generar ruido mediático y polarización" mediante acusaciones que "carecen de base".

Un museo en el limbo

Más allá del ruido partidista y del recorrido que pueda tener la investigación de la Audiencia Nacional, la polémica ha devuelto a la actualidad al Museo Postal y Telegráfico de Toledo.

Tres años después de aquella fotografía y con más de tres millones de euros de dinero público invertidos en la rehabilitación del inmueble, el Casco Histórico sigue esperando que las puertas del inmueble de la calle de la Plata, finalmente, se abran.