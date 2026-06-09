Exhibiciones de aves, concursos y caldereta: guía completa de la I Feria Provincial de Caza y Pesca de Gálvez

La localidad toledana de Gálvez se convertirá este fin de semana (13 y 14 de junio) en el punto de encuentro para los amantes de la naturaleza. La I Feria Provincial de Caza y Pesca abrirá sus puertas en la carretera de Menasalbas, junto al IES Montes de Toledo, con un programa para familias y aficionados diseñado al detalle.

La cita es el resultado de la firme apuesta del Ayuntamiento de Gálvez que, junto a la Diputación de Toledo, pretende poner en valor la actividad cinegética, la pesca, el respeto por el entorno natural y el gran potencial económico del medio rural.

El alcalde, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, ensalzó durante la presentación los meses de intenso trabajo para estructurar una agenda que visibilice este sector. Por su parte, el diputado provincial, José Eugenio del Castillo, recordó el reciente apoyo unánime de la institución provincial para declarar la rehala y la montería como Bien de Interés Cultural (BIC).

Programación

La feria comenzará oficialmente el sábado 13 de junio a las 10:00 horas. A partir de ahí, el ritmo no parará: los asistentes podrán disfrutar de espectaculares exhibiciones de vuelo de aves rapaces, demostraciones de caza tradicional con hurones y una degustación gratuita de migas de bienvenida.

Programa de la feria. Ayuntamiento

La tarde del sábado estará volcada en la formación y el ocio. Se impartirán talleres prácticos de iniciación a la pesca en las modalidades de feeder y carpfishing, así como un taller interactivo de cetrería a las 19:00 horas. La primera jornada se cerrará por todo lo alto con una actuación musical en directo.

El domingo 14 de junio la jornada arrancará fuerte con un concurso de lanzamiento de precisión con caña de pesca organizado por el Club Carpfishing Gálvez. Le seguirá una demostración de perros de rastreo y nuevos pases de cetrería. El broche final lo pondrá una gran caldereta y productos del cerdo.

Durante todo el fin de semana, el recinto contará con simuladores de tiro, una gran exposición de fauna ibérica, muestras de vehículos y talleres. Además, la I Feria Provincial de Caza y Pesca de Gálvez tendrá un carácter solidario a favor de Adrián, un niño de la localidad vecina de Polán que padece una enfermedad mitocondrial rara.