Parte del primer premio de la Lotería Nacional, vendido en un despacho de Toledo capital

Imagen del despacho que ha consignado el premio.

Parte del primer premio del sorteo de este jueves de la Lotería Nacional ha sido consignado en un punto de venta situado junto a la estación de autobuses de Toledo.

Concretamente, se ha vendido parte de 99.242, premiado con 300.000 euros al número.

Además de en Toledo, este primer premio de la Lotería Nacional del jueves se ha repartido por diferentes puntos de Valladolid, Alicante, Tabernas (Almería), Ibiza, Crespón (La Coruña), Alalpardo (Madrid), Fuengirola (Málaga), Fuente de Piedra (Málaga) y Santa Cruz de Tenerife.

En cuanto al segundo premio, agraciado con 60.000 euros al número, ha recaído en el 69.176 y ha sido consignado en Barcelona, Sevilla y Zarautz (Guipúzcoa).