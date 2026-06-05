Parte del primer premio de la Lotería Nacional, vendido en un despacho de Toledo capital
El 99.242, premiado con 300.000 euros al número, ha sido consignado en el establecimiento situado junto a la estación de autobuses.
Más información: La Lotería da un alegrón de seis millones de euros a Consuegra: premiado un número que juegan desde hace 80 años
Parte del primer premio del sorteo de este jueves de la Lotería Nacional ha sido consignado en un punto de venta situado junto a la estación de autobuses de Toledo.
Concretamente, se ha vendido parte de 99.242, premiado con 300.000 euros al número.
Además de en Toledo, este primer premio de la Lotería Nacional del jueves se ha repartido por diferentes puntos de Valladolid, Alicante, Tabernas (Almería), Ibiza, Crespón (La Coruña), Alalpardo (Madrid), Fuengirola (Málaga), Fuente de Piedra (Málaga) y Santa Cruz de Tenerife.
En cuanto al segundo premio, agraciado con 60.000 euros al número, ha recaído en el 69.176 y ha sido consignado en Barcelona, Sevilla y Zarautz (Guipúzcoa).