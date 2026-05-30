La Diputación de Toledo refuerza la conciliación en el medio rural con 420.000 euros para el cuidado de menores

El vicepresidente segundo de la Diputación de Toledo, Daniel Arias, en un colegio de la provincia.

La Diputación de Toledo ha aprobado la bases reguladoras y la convocatoria para conceder subvenciones a ayuntamientos de la provincia, destinadas a financiar la contratación de personal de atención a menores en horario no lectivo durante el curso escolar 2026-2027. La inversión asciende a 420.000 euros.

A través del área de Bienestar Social, Familia y Juventud que dirige el vicepresidente segundo Daniel Arias, la institución provincial reafirma con esta iniciativa su compromiso con la conciliación familiar, la atención a los más pequeños y la prestación de más y mejores servicios a las familias toledanas, especialmente en el entorno rural.

La propuesta de la Diputación pretende apoyar a los municipios que carecen de servicios complementarios como el aula matinal o el comedor escolar, lo que facilitará que los menores estén atendidos fuera del horario lectivo.

Como novedad para este curso, el programa se amplía también al horario de tarde con una jornada continuada de 2,5 horas, siempre que este servicio no esté gestionado por la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha.

Las subvenciones están dirigidas a ayuntamientos que dispongan de centros públicos de educación infantil y primaria (CEIP), centros rurales agrupados (CRA) o centros de educación especial (CEE).

La convocatoria se tramita por procedimiento de concesión directa, dada la finalidad social y el interés general que representa. Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de 15 días naturales para presentar sus solicitudes, a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Un servicio al servicio de las familias

Arias ha destacado que "muchos padres y madres trabajan en horarios que no coinciden con el horario escolar, por lo que debemos ofrecer servicios de cuidado antes y después de la escuela para que puedan mantener sus empleos sin tener que preocuparse por la seguridad y el bienestar de sus hijos".

La medida también tiene en cuenta la seguridad y bienestar de los niños al ofrecer un entorno seguro y supervisado para los niños fuera del horario escolar, reduciendo el riesgo de que queden desatendidos o expuestos a situaciones peligrosas mientras los padres trabajan.

Desde la Diputación han recalcado "el apoyo a las familias en situación de vulnerabilidad; en muchas ocasiones las familias que necesitan estos servicios de cuidado fuera del horario escolar son aquellas que enfrentan situaciones económicas desfavorables o que carecen de una red de apoyo extendida".

Así, la oferta de estos servicios "puede ayudar a aliviar parte de la carga que enfrentan estas familias y contribuir a reducir las desigualdades", ha declarado Arias.

Esta medida forma parte de la estrategia de la Diputación de Toledo para avanzar en igualdad de oportunidades, favorecer la conciliación en el medio rural y garantizar el bienestar de los menores en los municipios toledanos.