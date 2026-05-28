Confirmado: La Despensa abrirá un supermercado express de 120 m² en un barrio estratégico de Toledo

Un supermercado de barrio es mucho más que un simple comercio, garantiza el acceso a bienes de primera necesidad y revitaliza la vida social de cualquier calle. Con esta idea, La Despensa abrirá una franquicia express en una de las zonas de mayor tránsito peatonal y rodado de Toledo.

Se instalará en la emblemática calle Cardenal Tavera de la capital regional. Aunque todavía no ha abierto sus puertas, la fachada ya luce los llamativos letreros de la cadena de alimentación castellanomanchega, despertando la curiosidad de los vecinos y viandantes que cruzan esta arteria de la ciudad.

Según ha podido saber este diario a través de varios trabajadores de la obra, la previsión es que este nuevo punto de venta se inaugure el próximo mes de junio.

Nuevo supermercado La Despensa en Toledo.

El gran baluarte de La Despensa Express es, sin duda, su estratégica localización. Se ubica a apenas unos metros de los Juzgados y el Colegio de Tavera y a un paso del Parque de la Vega, un área de constante bullicio que conecta el Casco Histórico con las zonas residenciales modernas.

Así será el nuevo súper

La entrada principal al supermercado.

Contará con una superficie de 120 metros cuadrados y operará bajo el modelo de franquicia, tal y como detallan desde La Despensa a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Al tratarse de una tienda de conveniencia, buscará ofrecer soluciones rápidas, horarios flexibles y una compra ágil.

En sus estanterías, los clientes del barrio de Tavera podrán encontrar desde una cuidada selección de productos frescos hasta un amplio género alimenticio de primeras marcas y de la marca blanca de La Despensa, IFA.

Desde la compañía destacan que es una apuesta por un "modelo de negocio actual, sencillo y económico". La finalidad es trasladar la potencia de una gran cadena a un formato de proximidad.

Con esta apertura, La Despensa refuerza de forma notable su presencia en la capital. Actualmente, disponen de seis supermercados distribuidos en el Polígono, Buenavista, Santa Bárbara, la Legua, la calle Brasil y el Mercado de Abastos del Casco.

Este nuevo local de Cardenal Tavera supondría el séptimo punto de venta de la firma y consolida la línea La Despensa Express que, tras más de una década de experiencia, ya suma 60 establecimientos operativos integrados en los 180 supermercados de la marca castellanomanchega en Castilla-La Mancha, Madrid y Ávila.