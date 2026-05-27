Controlado el incendio declarado en la Vía Tarpeya de Toledo: las llamas afectan a una parcela de detrás del hospital

Incendio en la Vía Tarpeya de Toledo. Foto: EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Un incendio de pastos ha sido declarado en la Vía Tarpeya de Toledo capital, generando una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital castellanomanchega. El fuego ya ha sido controlado.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el fuego se ha originado a las 19.27 horas de la tarde de este miércoles, en la parcela de detrás del Hospital Universitario de la ciudad.

Los bomberos del Ayuntamiento se han desplazado de inmediato a la zona y ya han controlado las llamas, por lo que han arrancado las labores de refresco. Asimismo, han movilizado a los bomberos del Infocam.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.