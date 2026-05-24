La primitiva deja un jugoso premio de más de 1 millón de euros en Mocejón (Toledo) con un único ganador

El sorteo de la Primitiva celebrado este sábado por la noche ha dejado un único boleto acertante de primera categoría (seis aciertos), premiado con 1.167.135 euros y validado en la localidad toledana de Mocejón.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto ganador fue sellado en la Administración de Loterías número 1, situada en la Plaza Veracruz, 16.

En este sorteo no se han registrado acertantes de categoría especial (seis aciertos más reintegro), por lo que el bote generado se acumulará para el próximo sorteo. De este modo, un único acertante podría ganar hasta 4.000.000 de euros.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 30, 18, 12, 35, 33 y 22, con el número complementario 01 y el reintegro 3. El número ganador del Joker ha sido el 4546818.