El Ayuntamiento de Toledo borrará del mapa vial un punto negro de accidentes con la construcción de una rotonda

El Ayuntamiento de Toledo ha aprobado en la Junta de Gobierno local la construcción de una rotonda en la confluencia del paseo Circo Romano con la calle Mas del Rivero y la ermita del Cristo de la Vega. Un punto negro en el que habitualmente se registran accidentes por la escasa visibilidad.

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, ha detallado que prevén iniciar la ejecución de la obra, que cuenta con un presupuesto de 99.979,90 euros y un plazo de ejecución de 2 meses, después del verano. De esta manera, este jueves ha quedado autorizado el inicio del expediente para la contratación de las obras con el objetivo de "mejorar la seguridad vial y peatonal en esta zona de la ciudad".

Por su parte, el alcalde Carlos Velázquez también se ha hecho eco de esta decisión en sus redes sociales, donde ha remarcado que este punto "dejará de ser un cruce peligroso para conductores y peatones"

🚧 Seguimos avanzando para mejorar la movilidad en nuestra ciudad



🚘 Muy pronto, la travesía del Cristo de la Vega dejará de ser un cruce peligroso para conductores y peatones gracias al proyecto que hemos aprobado hoy en la Junta de Gobierno Local.



🔄 Vamos a construir una… pic.twitter.com/2lpgMiG7X5 — Carlos Velázquez (@cvelazquezromo) May 21, 2026

"Vamos a construir una pequeña rotonda que garantice la seguridad de la circulación, se reforzará el firme, se mejorará la señalización y la visibilidad y se adecuarán las aceras para que tengan continuidad, y así los viandantes puedan disfrutar de sus paseos sin peligro", ha precisado.

Por lo demás, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado la modificación no prevista del contrato de obras de la segunda fase del proyecto de recuperación y musealización del yacimiento Parque Arqueológico de la Vega Baja, en colaboración con el Ministerio de Cultura y el cual contará con alguna modificación de ornamentación y elemento mobiliario urbano.

En el área de Transparencia, ha quedado adjudicado por un importe de 82.972 euros el contrato para la ejecución de las obras de recuperación sobre los daños ocasionados en marzo en el pabellón Gonzalo Pérez de Vargas de Toledo, a consecuencia de las inundaciones y las lluvias.

También se ha adjudicado el contrato para la prestación del centro de acogida de gatos comunitarios y atención veterinaria a la empresa 'Mis Mascotas Toledo' por un importe de 30.371 euros y se ha concretado la sustitución del día festivo de apertura comercial del 12 de octubre al 26 de noviembre, a petición de la Federación Empresarial.

En el plano de obras, la Junta ha tomado conocimiento de las obras de reparación de firme y pavimento del Polígono Industrial de Toledo, concretamente en las calles Jarama y Ventalomar por unos 343.000 euros, y el inicio de expediente para las obras de pavimentación en la calle Hortensia, en el barrio de Azucaica con presupuesto base de más de 470.000 euros.

Por otra parte, ha quedado adjudicado el contrato para la adecuación de un único establecimiento hostelero ubicado en el corralillo San Miguel a la empresa 'Delfín Taller del Moro Restauradores' por 136.800 euros y una duración de contrato de 60 meses; además de adjudicar el contrato patrimonial para la rehabilitación, asentamiento y explotación del establecimiento hostelero 'Casa de Corcho' a la empresa 'Authentic Paradise Events' por un importe de 201.120 euros y una duración de 8 años.

Conciertos

Con motivo de la semana grande del Corpus Christi, ha sido aprobado el contrato para la realización de 'Los 40 Corpus' el 3 de junio y el concierto 'Radiolé Corpus' el día 7 de junio por un importe 78.650 euros.

A estos se suman las actuaciones del grupo 'Niña Polaca' el 20 de junio en el recinto ferial de Santa María de Benquerencia por las fiestas del barrio y un importe de unos 42.000 euros, y de 'Sanguijuela del Guadiana' por 21.780 euros y 'BarryB' el día 19 de junio en el mismo barrio por un importe de 26.620 euros.

Por último, también ha quedado adjudicada la realización del monólogo 'Mentes Peligrosas' el día 31 de mayo en La Peraleda por casi 242.000 euros.