El Ayuntamiento de Talavera de la Reina logra un ahorro neto de 13,5 millones de euros, el doble que hace un año

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha trasladado que su ahorro neto es de 13,5 millones y duplica la cantidad del año pasado, según el informe de Intervención, por lo que el Consistorio "nunca ha sido tan solvente como ahora".

Así lo ha indicado el concejal de Urbanismo, Benedicto García, que ha subrayado que la capacidad de financiación para el 2026 es de "más de seis millones de euros en términos consolidados", por lo que "se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria con los próximos presupuestos", según ha trasladado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El concejal ha avanzado que este viernes se celebrará un Pleno extraordinario con el objeto de emplear el remanente líquido de tesorería que se ha generado con la liquidación de los presupuestos del 2025, "que han terminado con un superávit cercano a los 10 millones de euros".

García ha explicado que gracias a este remanente se va a reducir la deuda pública del Ayuntamiento en 2,5 millones, que se sumarán a los más de 4 millones ya contemplados en los presupuestos para el 2026, lo que permitirá encarar el futuro "con una hacienda municipal más saneada".

Según ha indicado el edil, en la sesión de este viernes se propondrá aplicar el superávit al pago de una indemnización de 382.000 euros a Socaman-Pre, contemplada en una sentencia judicial.