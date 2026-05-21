El alcalde de Talavera de la Reina pide información a Óscar Puente sobre el estudio del AVE: "Tiene que estar en 2030"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha solicitado información al Ministerio de Transportes después del anuncio del nuevo ramal provisional entre Bargas y Pantoja que conecte la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla con línea convencional Madrid–Valencia de Alcántara (Cáceres).

Gregorio ha recordado que esta solución contempla una vía que unirá el tramo que afecta a Talavera con el trazado de alta velocidad Madrid-Sevilla a la altura de Bargas. Una medida que el Gobierno considera "transitoria" hasta que se desbloquee la parada en Toledo.

"Queremos información puntual de ese proceso", ha expresado, a la vez que ha destacado lo importante que es para Talavera que la alta velocidad esté operativa en 2030 como estaba previsto.

"Esta fecha es fundamental para nosotros. Talavera está experimentando un importante crecimiento en estos tres años de mandato, que se verá apuntalado por la mejora en las comunicaciones y con la alta velocidad", ha afirmado.

Por ello, ha pedido al Ministerio que dirige Óscar Puente que indique "cómo está actualmente el documento de impacto medioambiental", ya que es "fundamental" para hacer realidad la integración del AVE a su paso por Talavera.

"La ciudad necesita el tren de alta velocidad. Un transporte digno que llegue a Madrid en tiempo y hora porque cada vez tenemos más trabajadores en esta zona y Talavera cada vez es más atractiva a inversores y necesitan un tren de calidad", ha asegurado.