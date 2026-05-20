El Sindicato de Bomberos Forestales denuncia el "cambio unilateral" de ubicación de dos bases de la provincia de Toledo

El Sindicato Independiente de Bomberos Forestales (SIBF) ha anunciado que llevará a los tribunales el "cambio unilateral" de centros de trabajo llevado a cabo por el Geacam y la Junta de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo.

En concreto, aseguran que se cambiarán las dos bases de lucha contra incendios forestales ubicadas hasta ahora en Los Navalucillos y Robledo del Mazo, para trasladarlas a Navahermosa y Sevilleja de la Jara.

"Estos cambios se llevan a cabo de forma sorpresiva y no son algo nuevo. Forman parte del proceder de Geacam y no se ajustan a derecho", ha asegurado.

El sindicato ha recordado que en el mes de febrero ya se denunciaron hechos similares sobre otros medios, que "se estaban reubicando de forma unilateral".

"Previendo la posibilidad de que fuese a haber más reubicaciones unilaterales, se incorporó en dicha demanda una coletilla explicando que, aunque la denuncia principiaba sobre los cambios que hasta ese momento se habían conocido, la misma se podía extender sin perjuicio de otros casos que se conociesen", han afirmado.

"Llamativa respuesta de la Junta"

Asimismo, han calificado de "llamativa" la respuesta de la consejera portavoz de la Junta, Esther Padilla, explicando que "la reubicación de estas dos bases que van a trasladarse se debe a un deterioro de las mismas".

Por ello, el sindicato le ha recordado que "actualmente son muchas las bases que tienen serios problemas de habitabilidad, por lo que no vendría mal que publicasen un informe con todas las deficiencias que año tras año se le transmiten a Geacam".

"Y que digan cuáles son las medidas que piensa implementar la Junta para subsanarlas", ha sentenciado.