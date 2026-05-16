Page anuncia "mejoras y ampliaciones" en el hospital de Talavera de la Reina en plena crisis de las Urgencias

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado este sábado que el Gobierno regional anunciará "a la vuelta del verano" nuevas medidas sanitarias para la comarca de Talavera de la Reina, incluidas mejoras y ampliaciones en el Hospital Nuestra Señora del Prado.

Lo ha hecho durante la inauguración de la nueva escuela infantil de Velada, municipio toledano enclavado en la comarca talaverana, en un momento especialmente delicado para el área sanitaria tras la crisis abierta en las Urgencias del hospital talaverano.

El servicio atraviesa actualmente una situación delicada debido a la acumulación de bajas médicas y vacantes sin cubrir entre sus facultativos, un escenario que ha obligado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a activar un plan de contingencia para garantizar la continuidad asistencial.

Los sindicatos médicos denuncian desde hace meses una "enorme sobrecarga de trabajo" en las Urgencias talaveranas y aseguran que la plantilla, que debería contar con 34 facultativos, se encuentra muy mermada tras varias salidas y bajas laborales provocadas por la presión asistencial.

En este contexto, Page ha anunciado futuras actuaciones sanitarias para la zona. "A la vuelta del verano vamos a hacer un anuncio muy importante en relación con la sanidad en toda la zona, incluso con mejoras y ampliaciones en el Hospital del Prado", ha afirmado.

El presidente autonómico ha recordado además que el hospital talaverano atiende también a población de otras comunidades autónomas, especialmente de la provincia de Ávila y de la Sierra de Gredos. "Son 37.000 cartillas que se suman y que son atendidas desde Castilla-La Mancha", ha señalado.

En ese sentido, ha defendido una concepción "nacional" del sistema sanitario frente a los planteamientos que abogan por restringir servicios públicos en función del origen o la situación administrativa de los usuarios.

Servicios públicos

Durante su intervención, Page ha reivindicado también el peso de los servicios públicos en Castilla-La Mancha y ha defendido la necesidad de reforzarlos ante el crecimiento demográfico que experimenta la región.

"Somos 2.200.000 habitantes y creciendo desde que empezó la autonomía", ha explicado, antes de comparar la evolución poblacional castellanomanchega con la de Castilla y León.

"Hay regiones que han bajado en población, como nuestra vecina Castilla y León, que perdió 400.000 habitantes. Nosotros hemos crecido 600.000 habitantes y a la vuelta de diez años estaremos en los 2.400.000", ha indicado.

"No damos abasto"

Ese aumento poblacional, según ha advertido, obliga a acelerar la creación de infraestructuras y servicios públicos. "Nos llega tanta gente, sobre todo del centro de Madrid o de Valencia, que a veces no damos abasto para construir colegios, abrir centros de salud, guarderías o consultorios", ha reconocido.

Pese a ello, ha garantizado que el Ejecutivo autonómico seguirá ampliando recursos públicos. "Hemos abierto 146 centros de atención a la infancia. Queremos seguir generando la incorporación al mundo educativo de dos a tres años porque ya empiezan a socializar, a aprender valores y facilitan que las familias, especialmente las mujeres, puedan trabajar", ha recordado.

Así, ha anunciado que el próximo lunes se inaugurarán otros dos más en las localidades albaceteñas de Letur y de Elche de la Sierra. Además, ha avanzado que el próximo 16 de junio el Consejo de Gobierno aprobará un gasto de casi cinco millones de euros para completar definitivamente el colegio público de Velada.

"El sector público debe garantizar los servicios en los pueblos pequeños donde la iniciativa privada no encuentra negocio rentable, para asegurar los mismos derechos en Toledo, Talavera o Velada", ha argumentado el presidente.