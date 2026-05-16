Gregorio denuncia que Talavera está "abandonada por Page" y asegura un "impulso mayor" si Paco Núñez llega a la Junta

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha defendido este sábado que cuando el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, llegue al Gobierno regional, la ciudad "va a tener un impulso mayor, porque vamos a tener una Junta de Comunidades que no nos va a dejar abandonados ni de espaldas".

Gregorio ha realizado estas declaraciones durante el tradicional Día del Afiliado, celebrado con motivo de las Ferias de San Isidro en la caseta del PP, en un acto en el que ha estado acompañado por dirigentes 'populares' como el propio Paco Núñez; la secretaria general del PP regional, Carolina Agudo; el presidente del PP de Talavera, Santiago Serrano, o la senadora Carmen Riolobos, entre otros cargos y simpatizantes.

El regidor ha subrayado que, bajo gobierno del Partido Popular, la ciudad "está creciendo", con descenso del paro, renovación de parques infantiles y actuaciones que, según ha afirmado, no se llevaron a cabo en el anterior mandato socialista.

A la espera del AVE

No obstante, ha insistido en que Talavera necesita apoyo institucional tanto de la Junta como del Gobierno de España, y ha puesto el foco en el "déficit en el transporte", especialmente en relación con el tren de alta velocidad, del que ha dicho que "no sabemos lo que está ocurriendo, porque no viene".

También se ha referido al proyecto de desdoblamiento de la entrada por carretera a la ciudad, que ha asegurado que la Junta "tiene que ejecutar por convenio firmado", motivo por el que ha avanzado que ha solicitado una reunión con el director general de Carreteras para conocer el estado del proceso.

En este contexto, Gregorio ha dejado claro que "los talaveranos no queremos que Emiliano García-Page venga a Talavera cuando queda un año para las elecciones", en referencia a la visita que este sábado ha hecho el presidente regional a la Feria de San Isidro.

El alcalde también ha vuelto a denunciar la situación del hospital de la ciudad, al advertir de un "problema muy grave" en el servicio de Urgencias.

Según ha explicado, algunos médicos "se han dado de baja porque ya no podían más debido a la acumulación de trabajo y la desprotección que tienen por parte de la Junta y de Page", lo que, a su juicio, evidencia que "Talavera está abandonada completamente por Page".

El presidente regional ha anunciado precisamente este sábado que "a la vuelta del verano" se anunciarán importantes medidas en materia sanitaria para la comarca de Talavera, entre ellas "ampliaciones y mejoras" en el hospital.

Puente Viejo

En materia de infraestructuras, preguntado por la restauración del Puente Viejo, Gregorio ha recordado que el Gobierno de España debería haber presentado el anteproyecto en enero y ha asegurado que, pese a que desde el Ministerio de Cultura se anunció una reunión, "sigue esperando respuesta".

"No se pueden escudar en que no hay dinero", ha señalado el alcalde, al recordar que la actuación se financiará a través del 2 % cultural. Además, ha insistido en que la rehabilitación corresponde al Estado al tratarse de un Bien de Interés Cultural con grado de monumento.

"El Estado debe solventar esta situación porque hay dos barrios que están incomunicados", ha añadido Gregorio, quien ha avanzado que remitirá una nueva carta al Ministerio para reclamar una solución urgente.