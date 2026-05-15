La "enorme sobrecarga de trabajo" provoca una oleada de bajas médicas que compromete a las Urgencias de Talavera

Exteriores del Hospital Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina (Toledo).

El Servicio de Urgencias del Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina (Toledo) atraviesa una situación crítica tras la acumulación de bajas médicas entre sus facultativos, que han obligado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a activar un plan de contingencia para garantizar la continuidad asistencial.

"La cifra de médicos sigue bajando. Actualmente hay siete bajas confirmadas y ayer otros tres compañeros estaban a punto de cogerla", ha informado Jorge Curiel a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El presidente del Sindicato Médico CESM-CLM ha situado el origen de la crisis en una "enorme sobrecarga de trabajo" prolongada en el tiempo.

"No hay manera humana de atender el servicio en estas condiciones", ha lamentado Curiel, recordando que otros siete facultativos han cambiado de destino en las últimas semanas debido a la presión asistencial que estaban soportando, por lo que existen vacantes sin cubrir.

De esta forma, la plantilla médica, que debería estar compuesta por 34 facultativos, ha quedado muy mermada.

"No se hizo nada"

Curiel ha señalado, además, que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) era conocedor de los problemas desde hacía tiempo. "Llevamos más de un año comunicando que la plantilla es deficiente. Los facultativos soportan sobrecargas enormes y se ven obligados a reorganizar el servicio constantemente", ha denunciado.

El dirigente sindical ha indicado que los informes de Prevención y Vigilancia de la Salud ya reflejaban una situación "preocupante" el pasado año y que en octubre se calificó como "crítica" sin que, según ha lamentado, se adoptaran medidas suficientes. "No se hizo nada", ha sostenido.

"No es una huelga encubierta ni una pataleta. Los médicos llevan enfermos meses y no aguantan más, algo que estaban avisando desde hace mucho tiempo. No pueden trabajar enfermos. Algunos han solicitado la baja y otros tantos no lo hacen por un sentido de la vocación mal entendido", ha explicado.

Curiel, por otra parte, ha criticado también el plan de contingencia activado por la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Talavera de la Reina, a la que acusa de recurrir a medidas de urgencia sin consenso.

"Detraen personal de los centros de salud, tiran de otras especialidades, utilizan residentes o cierran el segundo Punto de Atención Continuada (PAC)", ha afirmado.

Apoyo del alcalde

En este contexto, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha expresado su apoyo a los profesionales sanitarios y ha reclamado una solución "urgente" al Gobierno de Castilla-La Mancha para que "alivie la carga de los profesionales sanitarios, que no pueden seguir con este ritmo y estas jornadas de trabajo".

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio.

Ha denunciado que más de siete médicos "se han tenido que dar de baja por la saturación de trabajo" en las Urgencias del hospital y ha advertido de la presión asistencial en plena celebración de las fiestas de San Isidro, con una previsión de entre 40.000 y 50.000 visitantes.

Las Urgencias del hospital talaverano, a juicio de Gregorio, "deberían funcionar como un reloj y especialmente en un día tan importante en el calendario para los talaveranos por la gran concentración de vecinos y visitantes que va a acoger la ciudad".

En la misma línea, el vicealcalde de Talavera y presidente del Grupo parlamentario de Vox en las Cortes regionales, David Moreno, ha denunciado el "desmantelamiento sin precedentes" de las Urgencias y ha calificado como "irregular" el traslado de profesionales desde centros de salud y Atención Primaria para reforzar el servicio hospitalario.

Según ha alertado en un comunicado, "el éxodo de médicos y las bajas laborales han dejado al Hospital Nuestra Señora del Prado en una situación de extrema vulnerabilidad".

Sistema de rotaciones

Por su parte, la consejera portavoz de la Junta de Comunidades, Esther Padilla, ha defendido que la reorganización temporal del servicio no afectará a los centros de salud ni a los consultorios.

Padilla ha explicado que, ante la acumulación de bajas en Urgencias, se ha establecido un sistema de rotaciones para garantizar que "los servicios siempre estén cubiertos" y ha subrayado que la Atención Primaria mantiene su funcionamiento con normalidad.