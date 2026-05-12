Luz verde al plan de empleo de la Diputación de Toledo: 21 millones para los pueblos y solicitudes hasta el 25 de mayo

La Junta de Gobierno de la institución provincial, presidida por Conchi Cedillo, ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria del programa 'Toledo Emplea +' para los años 2026 y 2027.

La Diputación de Toledo ha aprobado en Junta de Gobierno las bases reguladoras y la convocatoria del programa 'Toledo Emplea +' para los años 2026 y 2027. El programa distribuirá un total de 21 millones de euros: 12 millones en 2026 y 9 millones en 2027.

Este año, el presupuesto parte de 9,2 millones de euros, ampliables hasta los 12 millones mediante una modificación presupuestaria aprobada en el Pleno del pasado 19 de marzo.

El vicepresidente primero y responsable del área de Cooperación, Jesús Guerrero, ha destacado que “este programa refleja el compromiso firme con el empleo y con el desarrollo de nuestros municipios, especialmente en el medio rural, donde estas oportunidades son clave para fijar población”.

El programa contempla dos modalidades de actuación: la contratación de personas desempleadas para la ejecución de obras o la prestación de servicios municipales, y la gestión externa de estos servicios.

La institución provincial informa de que ambas opciones podrán combinarse, con el objetivo de generar actividad económica, mejorar la atención a los vecinos y crear oportunidades en el territorio.

Beneficiarios

Podrán beneficiarse de estas ayudas los ayuntamientos y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de la provincia, con la excepción de Toledo, Talavera de la Reina, Illescas y Seseña.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia, que fue el 4 de mayo, por lo que las solicitudes se podrán presentar hasta el 25 de mayo, incluido.

La distribución de las ayudas combinará un tramo fijo y otro variable. Todos los municipios recibirán un mínimo de 9.000 euros por año, a los que se sumará una cantidad adicional en función de la población y del número de personas desempleadas, constituyendo cada una de ellas el 40% y el 60% respectivamente.

A estos efectos, la población tenida en cuenta es la aprobada por el Instituto Nacional de Estadística para cada municipio a 1 de enero de 2025 y el número de desempleados será la media de los parados habidos en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, conforme al dato oficial de paro registrado en el Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha.

Límite máximo por pueblo

Se establece además un límite máximo de 240.000 euros por municipio en 2026 y de 180.000 euros en 2027.

En cuanto a la financiación, el programa contempla la posibilidad de solicitar anticipos de hasta el 80 % de la ayuda concedida cada año "para facilitar la liquidez de los ayuntamientos". El importe restante se abonará una vez justificado el gasto.

Las actuaciones financiadas se podrán ejecutar desde la presentación de la solicitud hasta el 30 de septiembre de 2027, y se deberán justificar como máximo hasta el 30 de octubre de ese mismo año.