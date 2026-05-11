Comendador se descarta para una candidatura independiente o ir en listas de partidos en las municipales de Toledo de 2027

Julio Comendador no estará en las papeletas de las próximas elecciones municipales de 2027. El que fuera concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo entre 2019 y 2023 y diputado provincial rechaza encabezar una lista independiente y no aceptará ofertas de partidos políticos. Así lo confirma a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para zanjar "los rumores" sobre su posible regreso a la política activa.

La trayectoria de Comendador ha estado marcada por su intento de consolidar en el Consistorio un "perfil técnico e independiente" frente al bipartidismo encarnado por el PP y el PSOE.

En 2015, bajo las siglas de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN), se quedó a las puertas de entrar en el consistorio. En 2019, logró el acta de concejal en Toledo y fue el representante de Ciudadanos en la Diputación Provincial.

En la última cita de 2023, liderando la agrupación de electores Primero Toledo, volvió a rozar el escaño con 1.980 votos (un 4,5 %), quedándose a solo medio punto del umbral necesario para obtener representación. También consiguió 500 votos más que su anterior formación política, que obtuvo 1.433.

El exconcejal ha agradecido el goteo constante de vecinos que le animan a diario a volver, reivindicando la necesidad de roles del mundo profesional en la gestión municipal. Sin embargo, Comendador asegura que este "ya no es su momento" para la primera línea. Seguirá apoyando a la ciudad "desde la sociedad civil", pero "fuera de la política directa".

Actualmente, el Doctor Ingeniero de Caminos y Politólogo asegura "estar centrado en su actividad profesional" y "muy gratificado" con su actual labor. Trabaja como consultor de transporte y logística en el sector de la defensa, ejerce la docencia y mantiene su responsabilidad en el Colegio de Ingenieros de Caminos.

Mientras Comendador se retira de la carrera a las elecciones municipales de 2027, Pablo Corrales se mantiene como una incógnita. El exconcejal (2019-2023) siempre aparece en las quinielas de posibles movimientos independientes, tras causar baja del PP. Corrales ha sido crítico con el funcionamiento de los partidos, lamentando que se basen en "cuotas" internas y hayan dejado de contar con profesionales externos de prestigio.

Un Ayuntamiento para cuatro: PP, PSOE, IU y Vox

La decisión de Comendador deja el camino hacia la Alcaldía de Toledo en manos de cuatro partidos y con el alcalde del PP, Carlos Velázquez, como único candidato indiscutible y confirmado en estos momentos.

En Vox, los cuatro concejales parece que han finalizado su etapa en el Ayuntamiento y previsiblemente no repetirán en listas tras la fría relación escenificada estas últimas semanas entre Inés Cañizares y la dirección nacional y provincial del partido.

Tras la marcha de la actual ministra y exalcaldesa Milagros Tolón, la actual portavoz Noelia de la Cruz sería la cabeza de cartel natural para intentar recuperar el gobierno local por el PSOE, aunque su liderazgo se podría ver disputado por el también concejal Pablo García o por alguna otra persona actualmente 'tapada'.

Por otro lado, el edil de Izquierda Unida, Txema Fernández, quiere repetir e intentará mantener su representación pero la presencia creciente de Movimiento Sumar le podría obligar a negociar las listas para evitar varias candidaturas a la izquierda del PSOE que dispersen el voto.

El abandono de la carrera electoral de Julio Comendador deja el espacio independiente sin su referente más claro y devuelve el protagonismo a las siglas tradicionales en la ciudad.